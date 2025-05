Berlin (ots) -Sie begleiten uns bei Kaufentscheidungen, Reisebuchungen oder der Jobsuche: Online-Portale spielen in zahlreichen Lebensbereichen eine zentrale Rolle. Welche Anbieter bei den Nutzerinnen und Nutzern besonders gut ankommen, zeigt der Award "Deutschlands Beste Online-Portale", der vom Deutschen Institut für Service-Qualität gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv vergeben wird. Die diesjährige Preisverleihung findet am Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).Insgesamt 52.845 abgegebene Kundenurteile bilden die Grundlage für die Auszeichnung der besten Online-Portale in 71 unterschiedlichen Kategorien. Zu den Gewinnern zählen bekannte Größen wie Check24, Gelbe Seiten, Immowelt.de, Mobile.de und Verivox. "Unter den Preisträgern finden sich aber auch zahlreiche spezialisierte Anbieter mit hervorragenden Kundenbewertungen - zum Beispiel das Fahrradleasing-Portal Businessbike, der Reiseschnäppchenanbieter Urlaubsguru oder Aroundhome, ein Informations- und Vermittlungsportal für Eigenheimbesitzer", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.""Die Auszeichnung der besten Portale basiert auf einem breiten Meinungsbild der Verbraucherinnen und Verbraucher", sagt Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine. "Der von ntv mitinitiierte Award hilft, vertrauenswürdige Online-Angebote zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice und Internetauftritt/App untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Usability der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein. Bewertet wurden 638 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 599 Online-Portale, für die jeweils mindestens 80 Kundenstimmen eingingen. Je nach Größe der Branche und Anzahl der bewerteten Anbieter werden bis zu drei Unternehmen pro Kategorie ausgezeichnet.PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-PORTALE 2025"(alphabetische Reihenfolge)Reise & MobilitätAuto-Abo: Mobile.de, Vive La Car, VW AutoaboBootsverkauf & -ankauf: ADAC Skipper-Portal, Boote.de, Boote-Yachten.deCampingplatz-Portale: Camping.info, Campingsplatz.de, Campingplatz-Suche.comE-Mobilität: Efsmobility.de, Go Elektrik, Pro-ChargeFerienhausportale: Dan Center, Fewo-direkt, HoliduFlugbuchungsportale: Fluege.com, Fluege.de, McFlight.deFluggastrechte: EUFlight.de, Flightright, Flugrecht.deFlughafenparkplätze: Holiday Extras, Ich-parke-billiger.de, Parkandfly.deFlughafen-Shuttle: Bettertaxi, Holiday ExtrasGebrauchtwagenportale: Autobörse.de, Autoscout24, Mobile.deHotelbuchungsportale: Booking.com, Check24, HRSKreuzfahrtportale: E-Hoi.de, Kreuzfahrtberater.de, Seereisedienst.deLastenräder- & Bike-Sharing: Call a Bike, Donkey Republic, NextbikeMietwagenportale: Billiger-Mietwagen.de, Check24, TUI CarsNeuwagenportale: Meinauto.de, Sixt-Neuwagen.deReiseanbieter (Veranstalter): Meiers Weltreisen, Schauinsland-Reisen, TUIReiseanbieter (Vermittler): Ab-in-den-Urlaub.de, Check24, Weg.deReiseschnäppchen: Travelcircus, Urlaubsguru, UrlaubspiratenTransportbörsen: Cargoboard, ClickapointWohnmobil-/Camper-Vermietung: Ahorn Rent, Rent and Travel, RoadsurferWohnmobil-/Camper-Vermittlung: ADAC Wohnmobil-Vermietung, Camperdays, Rent a CamperYachtcharter: Boataround, Master Yachting, YachticoShoppingPreissuchmaschinen: Geizhals Preisvergleich, Guenstiger.de, IdealoRabattportale: Coupons.de, Einfach-sparsam.de, Rabatt-Coupon.comSchnäppchenportale: Dealdoktor, Mydealz, Preis-King.comUniversal & FinanzenBranchenverzeichnisse: Das Örtliche, Gelbe Seiten, TrustlocalCrowdinvesting Unternehmen & Projekte: Ecoligo Invest, Econeers, InvesdorElterngeldberatung: Elterngeld.net, Elternzeit.deFahrradleasing-Portale: Bikeleasing-Service, Businessbike, Mein-Dienstrad.deGoldankauf: Dein-Goldankauf.de, Goldankauf Börse, Norddeutsche Edelmetall ScheideanstaltKreditportale: Auxmoney, Kredit.de, Kredite24 (Check24)Leasingportale: Abcfinance, Leasingmarkt.de, VehiculumLeasing-Vergleichsportale: Goleasy, Leasinguniverse, MivodoOnline-Rechtsberatung: Frag-einen-Anwalt.de, Juraforum, Rechtsanwalt.comPKV-Vergleichsportale (Spezialisten): PKV-Gratisvergleich.deSteuer-Portale: Taxfix, WISO Steuer (Buhl.de), Wundertax.de/Steuererklaerung.deUniversal-Vergleichsrechner: Check24, Tarifcheck.de, VerivoxVergleichsrechner Finanzen & Versicherungen: Finanzfluss.de, Kredit-Zeit.de, Vergleich.deBerufJobbörsen: Monster, Stellenanzeigen.de, XingSpezial-Jobbörsen: Interamt, Jobvector, t3nFreelancer-Portale: Junico, Malt, WorkgeniusJobbörsen Berufseinsteiger: Ausbildung.de, Azubiyo, Unicum KarrierezentrumJobbörsen Studierende/Aushilfen: Connecticum, In Staff, JobmensaTechnik & GeräteDSL-Vergleichsportale: Check24, Preisvergleich.de, VerivoxHandy-Ankauf: Back Market, RebuyMietportale Geräte/Maschinen: Boels, HKL Baumaschinen, Rental-Portal.comMietportale Technik: Everphone, Grover, LiverentalWohnen & HaushaltEnergietarif-Wechselportale: Energiemarie, Esave, WechselpilotHandwerkerportale: Aroundhome, Heizungsdiscount24.de, MyhammerHausbauportale: Hausbauhelden.de, Massivhaus.de, Musterhaus.netHaushaltshilfe/Kinderbetreuung: Babysits, Extrasauber.de, MaideasyHaustierbetreuung: Perfektetiersitter.de, RoverHeizöl-Preisvergleich: Heizoel24, Tanke-günstig.deImmobilienmakler-Vermittlung: Hausgold, Ihr Maklervergleich, Immoverkauf24Immobilienportale: Immobilie1 (ehemals IVD24 Immobilien), Immoscout24, Immowelt.deOnline-Textilreinigungen: Jonny Fresh, Persil Service, Qualitaetsreinigung24Umzugsportale: Umzug.de, Umzug-365, Umzugspreisvergleich.de (Umzugsauktion)Vergleichsportale Solar/Photovoltaik: Einfach-zur-Solaranlage.de, Hausfrage.de, Photovoltaik-Angebotsvergleich.deWG-Portale: Housing Anywhere, Studenten-Wohnung.de, WG-Gesucht.deFreizeitBeauty-Aboboxen: InStyle Box, My little Box, Pink BoxEventportale: Eventbranchenverzeichnis.de, Eventportal.de, Younited.deKochboxen: Easy Cook Asia, Hellofresh, KonkruaKündigungsdienstleister: Aboalarm, Abo-Manager.deMietportale Universal: Erento, Mietmeile.deObst-/Gemüse-Aboboxen: Die grüne Kiste, Die rollenden Gemüsekiste, Trübenecker.deOnline-Kunstgalerien: EventArt - Die Kunstmacher, Kunstplaza.deOnline-Lotto-Anbieter: Lotto.de, Lotto24, Tipp24Reitsport: Billyrider.de, Caballo Horsemarket, EhorsesRestaurant-Portale: Opentable, Schlemmer Atlas, Speisekarte.deTanzschulen: Motsi Mabuse - Die Taunus-Tanzschule, Social Dancing Academy, Tanzschule KronenbergerZeitschriften-Abo: iKiosk, Lorenz-Leserservice.de, ReadlyVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6034329