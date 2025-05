Was war eigentlich Auslöser für die Hausse bei chinesischen Aktien und den gleichzeitigen Beginn einer Baisse in Indien? Von Samir Mehta* War es nur eine Verlagerung des Interesses ausländischer Investoren von Indien nach China? Oder hat Xi Jinping die Torheit seiner Ideologie erkannt und seine Meinung geändert? Ein DeepSeek-Moment? Oder weil in der Welt von Präsident Donald Trump vermeintliche Verbündete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...