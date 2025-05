Neuer Kommandeur im Schloss Oranienstein (ots) -Mit einem feierlichen Appell wird der Kommandeur des Kommandos Gesundheitsversorgung der Bundeswehr, Generalstabsarzt Dr. Johannes Backus, am 19. Mai 2025 die Führung des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung (Kdo RegSanUstg) in Diez von Generalstabsarzt Dr. Armin Kalinowski an Generalarzt Dr. Matthias Grüne übergeben. Zu Ehren des scheidenden Generalstabsarztes Dr. Kalinowski erfolgt im Anschluss des Appells eine Serenade.Die Übergabe des Diezer Kommandos ist ein weiterer Meilenstein in der aktuellen Reorganisation des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Mit Übernahme der Amtsgeschäfte wird Generalarzt Dr. Matthias Grüne gleichzeitig der Vertreter des Kommandeurs Ambulante Gesundheitsversorgung der Bundeswehr, der seine Tätigkeit im Koblenzer Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr ausübt.Im Juni wird das Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung der Bundeswehr in Weißenfels in Verantwortung des Kommandeurs Klinische Gesundheitsversorgung der Bundeswehr aufgestellt und übergeben.Das Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr koordiniert somit das ambulante und klinische Element unter dem Dach des neuen Unterstützungsbereichs der Bundeswehr und trägt damit der Führung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr aus einer Hand Rechnung.Interessierte Medienvertretende sind herzlich eingeladen, der Veranstaltung beizuwohnen und werden gebeten, sich unter u.a. Erreichbarkeit bis 19. Mai 2025, 10 Uhr, anzumelden.HINWEISE FÜR DIE MEDIENTreffpunkt: Schloss Oranienstein, 65582 DiezUhrzeit: 19. Mai 2025, 15:20 UhrKontakt: Oberstleutnant Matthias FrankTelefon: +49 (0) 261/896 - 13200kdogesversbwpresse@bundeswehr.orgPressekontakt:Kommando Gesundheitsversorgung der BundeswehrPressestelleVon-Kuhl-Straße 5056070 KoblenzTelefon: +49 (0) 261/896 - 13200kdogesversbwpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6034347