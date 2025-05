München (ots) -Politische Meinungen entstehen nicht allein auf Basis von Fakten oder Medienkonsum. Auch Emotionen wie innere Spannungen oder Unsicherheiten und der Wunsch nach Orientierung spielen dabei eine Rolle. Das zeigt eine neue Studie der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in Zusammenarbeit mit dem rheingold Institut und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Ihr Fazit: Damit alle Menschen am öffentlichen Diskurs teilnehmen können, müssen in der Informationsvermittlung unterschiedliche Bedürfnisse bedient werden. Um hier gezielt ansetzen zu können, hat die Studie sechs psychologische Typen der Meinungsbildung identifiziert (vgl. Grafik).BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Jeder Mensch hat - je nach Typ - ein eigenes Muster der Informationsnutzung. Die sechs Meinungsbildungstypen helfen Medien, ihre Zielgruppen alltagsnäher und psychologisch klug anzusprechen - mit klarer Sprache, alltagsnahen Formaten und glaubwürdigen Akteuren. Denn wenn das nicht mehr gelingt, haben wir nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern ein Demokratieproblem."Die gute Nachricht: Die Mehrheit der Bevölkerung ist fest im demokratischen Diskurs verankert - sie informiert sich aktiv, reflektiert unterschiedliche Positionen und bleibt anschlussfähig. Gleichzeitig zeigt sich aber: 35 Prozent der Menschen drohen den Kontakt zu verlieren, aus Überforderung, selektiver Mediennutzung oder gezielter Abgrenzung. Besonders betroffen: Meinungsmitläufer, die Politik meiden und dennoch extreme Haltungen äußern, sowie "Empörte", die gezielt nach Bestätigung ihrer Wut suchen - oft außerhalb klassischer Medien. Zur vollständigen Studie sowie zur Typologie der sechs Meinungsbildungsmuster geht es hier (https://www.blm.de/de/wir-forschen/medienforschung/meinungsbildungstypen.cfm).Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6034370