Kitzbühel/Wien (ots) -Zum Start in die diesjährige Sommersaison präsentiert Kitzbühel Tourismus die Neuigkeiten aus der Gamsstadt auf einen Blick.Nach einer erfolgreichen Wintersaison 2024|25 startet Kitzbühel voller Vorfreude in den Sommer 2025 - und stellt sich die Frage aller Fragen: Was gibt es Neues?Jede Saison weckt neue Erwartungen - besonders vor dem Sommerbeginn ist die Neugier auf frische Erlebnisse groß. Von Umbauten und Renovierungen über neue Restaurant- und Shoppingmöglichkeiten bis hin zu neuen Veranstaltungsformaten. Die wichtigsten Neuerungen aus der Destination Kitzbühel und ein Einblick in das Leben und Werken des bekannten Kitzbüheler Künstlers Alfons Walde, sowohl in Kitzbühel als auch im Dorotheum ein Begriff, wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Dorotheum in Wien, dem größten Auktionshaus im deutschen Sprachraum, führend in Mitteleuropa und auch in einem der ältesten und größten Auktionshäuser der Welt, präsentiert. Analog wie Kitzbühel verfügt das Dorotheum auf eine langjährige, genauer gesagt über 300-jährige (Auktions-)Geschichte, deren internationale Expansion zu den jüngsten Erfolgen beiträgt.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über das kontinuierliche Engagement in der Region: "Nach dem Winter ist vor dem Sommer - und das merken wir in den Vorbereitungen unserer Partner. Die Dynamik und die hochwertigen Angebote sind sehr erfreulich und beweisen, dass sich die Destination laufend weiterentwickelt. Das Dorotheum in Wien hat Historie, genau wie Kitzbühel, und uns verbindet auch ein ganz besonderer Kitzbüheler. Alfons Walde hat unsere Architektur geprägt, unser Leben auf Bild gemalt und auch unsere traditionelle Gams entspringt seiner Feder. Umso schöner ist es, heute hier im Dorotheum in Wien sein zu dürfen, denn Kitzbühel ist zwar als legendärste Sportstadt der Alpen bekannt. Wer die Stadt besser kennt, weiß um ihre kulturellen Schätze."Hotels im SommerglanzErholung beginnt mit gutem Schlaf. Dafür sorgen hochwertige Unterkünfte und herzliche Gastgeber.Schlosshotel KitzbühelSeit dem 1. April 2025 wird das ehemals als A-ROSA Resort Kitzbühel bekannte Hotel unter dem neuen Namen Schlosshotel Kitzbühel geführt. Mit dieser Umbenennung geht das Hotel zugleich in sein 20-jähriges Jubiläum und blickt auf zwei Jahrzehnten erstklassigen Service und außergewöhnlichen Komfort zurück. Das Schlosshotel Kitzbühel bleibt auch unter der neuen Marke ein Symbol für Luxus und Wohlbefinden in der Gamsstadt, wobei die hohe Qualität und der exzellente Service, die Gäste seit 2005 schätzen, weiterhin im Mittelpunkt stehen.Grand Tirolia KitzbühelNach umfangreichen Erweiterungen und Modernisierungen vor der Wintersaison 2024|25 startet das Hotel Grand Tirolia Kitzbühel in seine erste Sommersaison mit neuer Dimension. Die Gäste erwarten 69 zusätzliche Zimmer, darunter 28 stilvolle Suiten, ein zweistöckiger Indoor-Spielplatz für Kinder sowie ein eigenes Kino.HENRI Country House KitzbühelNach einer erfolgreichen Wintersaison startet das neue HENRI Country House Kitzbühel nun in seinen ersten Sommer. Zentral an der Uferpromenade der Kitzbüheler Ache gelegen - nur wenige Schritte vom Bahnhof und zehn Gehminuten von der Innenstadt entfernt - vereint das Haus in 84 Zimmern sowie liebevoll gestalteten Salons und Lounges 150 Jahre Tiroler Gastlichkeit mit moderner HENRI-Lässigkeit. Neu in Kitzbühel ist auch das HENRI SPA & GYM mit großzügigem Indoor-Pool, Bio-Sauna, Dampfbad, Gym und Sonnenterrasse - ideal für entspannte Sommertage in den Alpen.ERIKA Boutiquehotel KitzbühelSeit der vergangenen Wintersaison gehört das ERIKA Boutiquehotel Kitzbühel zur Lindner Hotel Group. Das traditionsreiche Haus verbindet weiterhin alpinen Charme mit modernem Boutique-Stil und erweitert nun das vielfältige Portfolio der Hotelgruppe in den Alpen.Hotel Zur TenneNach dem Abriss des ersten Hauses am Platz im September des vergangenen Jahres werden nach einer kurzen Winterpause die umfassenden Umbauarbeiten im Hotel Zur Tenne fortgesetzt. Das traditionsreiche Haus im Herzen Kitzbühels, das seit 1903 Gäste aus aller Welt empfängt, wird derzeit einer vollständigen Generalsanierung unterzogen. Gut Ding braucht Weile.Wo der Genuss im Vordergrund stehtWas gibt es Schöneres, als nach einem Golf- oder Wandertag die kulinarischen Künste der Betriebe zu genießen?FiligranDas neue Restaurant in der Bichlstraße lädt mit dem Namen Filigran, was im übertragenen Sinne als Schmuckstück gedeutet werden kann, zu genussvollen Momenten. Serviert wird europäische Küche, als Mittagsmenü oder abends in der gehobeneren Variante, begleitet von einem erlesenem Weinangebot.Rosi's SonnbergstubenEin Besuch bei der charmanten Kitzbüheler Wirtin Rosi steht für die meisten BesucherInnen bei jedem Aufenthalt auf der sogenannten Bucket-List. Frisch verlegt, komplett neu gebaut und bald überdacht: Die Terrasse von Rosi's Sonnbergstuben zeigt sich in neuem Gewand - eine moderne Markisenkonstruktion für Schatten und Wetterschutz inklusive.Tutto ItaliaÜber den Sommer eröffnet das italienische Spezialitätengeschäft eine weitere Dependance und verwöhnt die vorwiegend StammkundInnen im Chizzo. Die Tagesbar mit einer kleinen, aber feinen Speisekarte begeistert vor allem mit der beliebten Aussicht auf das rege Treiben.Das GlockenspielNach einer erfolgreichen Wintersaison geht Das Glockenspiel in die Verlängerung. Ob am Nachmittag auf der Terrasse, auf einen Drink zwischendurch oder für NachtschwärmerInnen hat sich die im Winter neu übernommene Bar bereits einen Namen gemacht.Sport Café KitzbühelDas ehemalige KTC The Clubhouse direkt am Tennisgelände wird seit dem 1. April unter neuer Leitung und unter dem Namen Sport Café Kitzbühel fortgeführt. Gäste finden weiterhin ein vielfältiges Angebot - vom Frühstück über kleine Snacks bis hin zu einem After-Work-Drink.Don LuigiDas italienische Restaurant, bekannt aus dem Sportpark, wechselt ab dieser Sommersaison in die Graggaugasse, in das ehemalige Restaurant Holzer's.Mamma RitaDas Il Gusto hat im Gries mit Mamma Rita seine zweite Filiale eröffnet, als Anlaufstelle für Take-Away und Lieferdienste von köstlicher Pizza & Pasta.Wo alle Shopping-Herzen höherschlagenAm besten entdeckt man bei einem gemütlichen Spaziergang durch die 750 Jahre alte Innenstadt die Neuerungen im Fashion- und Lifestyle-Bereich.Helmut EderDas Helmut Eder Outlet im Gries mit bekannten Labels und zeitlosen Lieblingsstücken erstrahlt in neuem Look, während der Fashion-Store am Sterzinger Platz die italienische Modemarke Eleventy ab Juli präsentiert. Wir freuen uns auf die sportliche, selbstbewusste Damen- und Herrenkollektion und den gewohnten Service durch das Team von Helmut Eder.GschwantlerÜber den Sommer zieht die exklusive Gschwantler Damen-Boutique samt aller beliebten Marken und sorgfältig selektierten Kollektionen ins Engelhaus. Ein Schnäppchen findet sich vielleicht im dazugehörigen Outlet in der Vorderstadt.MannerTradition, Qualität und verantwortungsvoller Genuss. Manner, in Wien geboren, verbindet Generationen seit 1889 - und Generationen lieben das Sortiment des beliebten österreichischen Unternehmens, das sich immer noch zum Großteil in Familienbesitz befindet. Erhältlich im Store am Rathausplatz in der Kitzbüheler Innenstadt, ehemals Florale Poesie.SitzKitzSitzKitz, das Zuhause für exklusive Sitzmöbel, Tische, Beleuchtungen und Accessoires ist auf Expansionskurs. Das zweite Geschäft überzeugt in der St. Johanner Straße, schräg gegenüber des ersten Standorts, mit einem erstklassigen Sortiment.WoolworthKitzbühel kann nicht nur exklusiv. Bereits seit April dieses Jahres bietet Woolworth, die derzeit am stärksten wachsende Handelskette in Deutschland, in der Jochberger Straße Produkte des täglichen Bedarfs zu einem fairen Preis.Fit in den SommerMit neuen und erweiterten Angeboten bringt der Sommer frischen Schwung in die legendärste Sportstadt der Alpen.Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-ReithDer Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith startet mit umfassenden Renovierungen und Modernisierungen in die neue Saison und wertet die gesamte Anlage deutlich auf. Ein besonderes Highlight ist die neu gestaltete Driving Range - ab 20. Mai 2025 geöffnet - mit zehn Abschlagplätzen, von denen acht mit modernster Trackman-Technologie ausgestattet sind. Trackman ist ein innovatives Radar Tracking System, das präzise Ball- und Schlägerdaten in Echtzeit liefert. Es bietet ein interaktives, spielerisches und zugleich professionelles Trainingserlebnis für GolferInnen jeder Spielstärke auf höchstem Niveau.Highlights, die begeisternDer Kitzbüheler Veranstaltungsreigen ist weit über die Grenzen bekannt und entwickelt sich Jahr für Jahr weiter.Red Bull X-AlpsAm 15. Juni 2025 befindet sich bereits zum zweiten Mal in Kitzbühel der Startpunkt der diesjährigen Red Bull X-Alps, dem härtesten Abenteuerrennen der Welt. Rund 30 der weltbesten Hike-&-Fly-PilotInnen legen täglich 150 Kilometer zu Fuß oder mit dem Gleitschirm und bis zu 4.000 Höhenmeter zurück, während sie festgelegte Turnpoints auf den höchsten Bergen der Alpen sowie in berühmten Urlaubsorten passieren. Nach dem Start durchqueren die AthletInnen zunächst die Kitzbüheler Innenstadt, bevor sie 900 Höhenmeter bis zum Gipfel zurücklegen. Der erste Turnpoint befindet sich direkt am Starttor der berühmten Streif - wo im Jänner die besten Skifahrer der Welt ins Rennen gehen. Bei günstigen Bedingungen breiten die AthletInnen hier ihre Schirme aus und heben direkt vom ikonischen Starthaus in die Alpen ab. Sollte das Wetter nicht mitspielen, setzen sie das Rennen zu Fuß fort. Mit 1.283 Kilometern ist die diesjährige Strecke die längste in der Renngeschichte. Insgesamt 16 Turnpoints verteilen sich über die fünf Länder Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Schweiz. Der Streckenverlauf gleicht einer liegenden Acht und überrascht mit zahlreichen Neuerungen. Auch wenn Start und Ziel erneut in Österreich liegen, führt das Rennen zum ersten Mal seit 2019 tief in die französischen Berge, bis nach Les 2 Alpes. St. Moritz ist zum ersten Mal dabei - dank des X-Turnpoints sogar auf dem Hin- und Rückweg. Drei obligatorische Klettersteige, zwei in Italien und einer in Frankreich, testen die Fähigkeit der AthletInnen auf steilem, technischem Terrain im Hochgebirge zu Fuß.Den Auftakt bildet ein eintägiger Prolog am 12. Juni 2025 in Kitzbühel - Kirchberg mit bekannten Wahrzeichen, wie dem weltberühmten Hahnenkamm und dem Kitzbüheler Horn. Der letzte Abschnitt dieses Warm-ups ist ein spannender Sprint vom Wendepunkt 8 bis zum Ziel im Herzen von Kitzbühel. Die AthletInnen müssen ihren Gleitschirm auf den Schultern tragen und die restlichen 400 Meter bis zum Ziel laufen. Die besten drei AthletInnen gewinnen jeweils einen zusätzlichen Night Pass, ein strategisches Hilfsmittel, mit dem sie die vorgeschriebene Ruhezeit während der Red Bull X-Alps unterbrechen können. Die Ergebnisse bestimmen auch die Startreihenfolge für Tag 2 des Rennens, das gestaffelt beginnt. Der/Die SiegerIn des Prologs startet als Erste/r und die AthletInnen folgen entsprechend der Zeit, die sie dahinter erreicht haben.Wanderbird - Hike & Fly in KitzbühelVom 06. bis 09. Juni 2025 wird Kitzbühel Treffpunkt der internationalen Hike-&-Fly-Szene. Wanderbird wurde von dem siebenfachen Red Bull X-Alps Teilnehmer und leidenschaftlichem Hike-&-Fly-Piloten Paul Guschlbauer gegründet und ist für alle zugänglich. Zwischen Streif und Kitzbüheler Horn, Aurach und Kirchberg genießen die Teilnehmenden einzigartige Tage und entscheiden sich bewusst, ob sie fliegen wollen oder nicht. Am Renntag 1 der Wanderbird Tropy in Kitzbühel feiern die DFC / Hang- & Paragliders Kitzbühel, der ältesten Fliegerclub Österreichs ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem großen Landewiesenfest.HighlanderVon 19. bis 23. August 2025 ist die Region Kitzbühel erstmals Gastgeber des Highlanders, einem mehrtägigen Outdoor-Wanderevent, das 2017 in Kroatien gestartet ist und mittlerweile in über 20 Ländern stattfindet. Bei der Wanderung stehen das gemeinsame Erlebnis sowie die Förderung eines nachhaltigen Lebensstils im Fokus. Highlander verfolgt ein nachhaltiges Green & Zero Waste-Konzept und orientiert sich an der "Leave No Trace"-Philosophie, um die Umwelt zu bewahren und die Natur zu schützen. Start der Route ist in Kitzbühel. Danach geht es weiter über die Südberge Richtung Pass Thurn und über Resterhöhe, Pengelstein sowie die legendäre Streif zurück nach Kitzbühel. Den Teilnehmenden stehen vier Varianten zur Verfügung: Hercules mit 5 Tagen und 100 Kilometern als längste Strecke, Pegasus mit 3 Tagen und 50 Kilometern, Orion mit 2 Tagen und 35 Kilometern sowie Lyra mit einem Tag und 25 Kilometern. Die TeilnehmerInnen lernen lokale Spezialitäten kennen, die von regionalen Produzenten bereitgestellt werden. Entlang der Strecke sind vier Camps angedacht, wo auch Workshops zu Themen wie Nachhaltigkeit, Yoga-Einheiten oder gemeinsame Sternenbeobachtungen stattfinden.Kitz BeachErstmals finden die österreichischen Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften von 05. bis 07. September 2025 in den Alpen statt. Dabei wird das Kitzbüheler Tennisstadion zur größten Beach-Location des Landes, inklusive ÖGSV-Meisterschaften, Rahmenprogramm und Partys.Europe Triathlon Youth ChampionshipsVom 11. bis 14. September 2025 wird der Schwarzsee in Kitzbühel erneut zur eindrucksvollen Kulisse für ein sportliches Großereignis: das traditionelle Triathlon-Wochenende. In diesem Jahr wartet die Veranstaltung mit einem besonderen Highlight auf - die Europe Triathlon Youth Championships kehren zurück in die Gamsstadt und bringen europäische Top-AthletInnen an den Start. Bereits über 23 Nationen haben ihre Teilnahme zugesagt - ein klares Zeichen für die internationale Strahlkraft des Events.Golf-TrophyVom 12. bis 14. September 2025 ist die Golf-Trophy zurück in Kitzbühel: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des A-ROSA Resort Kitzbühels, das seit 1. April 2025 unter der eigenständigen Marke Schlosshotel Kitzbühel geführt wird, erleben Gäste ein rundum stilvolles Golf-Wochenende mit Champagner-Empfang, Tiroler Abend, 18-Loch-Turnier inklusive Halfway-Verpflegung und festlicher Abendveranstaltung.Race to KitzbühelZwischen dem 29. September und 01. Oktober 2025 feiert zudem das beliebte "Race to Kitzbühel" seine zweite Auflage. In acht ausgewählten Golfanlagen in Bayern und Baden-Württemberg werden im Vorfeld insgesamt 16 Kitzbühel-Turniere ausgetragen. Die jeweiligen GewinnerInnen sowie Captains qualifizieren sich für das große Finale in der Gamsstadt. Neu in diesem Jahr: 2025 wird das Event erstmals auch für externe Gäste geöffnet - interessierte Golffans können limitierte Packages buchen, um beim Finale in Kitzbühel live dabei zu sein.Schlagerbooom Open AirAm 20. und 21. Juni 2025 geht das Schlagerbooom Open-Air in Kitzbühel bereits in die dritte Runde. An den beiden Abenden begrüßt Florian Silbereisen zahlreiche (Schlager-)Stars im Tennisstadion. Dieses einzigartige Erlebnis wird am Samstag auch LIVE im TV übertragen.Kitzbühel KlassikHochwertiges Kultur Angebot bei freiem Eintritt im Stadtpark Kitzbühel: Kitzbühel Klassik. Für Donnerstag, den 03. Juli 2025 ist es Kitzbühel Tourismus erneut gelungen, eine hochwertige Kooperation mit dem Opernstudio der Wiener Staatsoper einzugehen. Bei den TeilnehmerInnen von Elina Garancas ZukunftsStimmen gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Neben österreichischen können sich auch internationale Talente bewerben - sofern sie in Österreich studieren oder studiert haben. Die Auftritte der Plätze 2 bis 5 begeistern MusikliebhaberInnen am Mittwoch, den 02. und Freitag, den 04. Juli 2025. Der oder die FinalistIn der ZukunftsStimmen steht wie immer am Samstag, den 05. Juli 2025 gemeinsam mit Elina Garanca bei Klassik in den Alpen auf der Bühne. Auch bei der 11. 