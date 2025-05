www.bernecker.info

Der Versicherungskonzern verdiente im ersten Quartal unter dem Strich 604 Mio. Euro - 5 % mehr als im Vorjahreszeitraum und so viel wie noch nie in einem Quartal. Mit dem Gewinn bestätigte der Konzern vorläufige Angaben von Ende April. Zu dem Ergebnis trug die Erstversicherung 60 % bei, während die Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück auf einen Anteil von 40 % kam. Mit der Vorlage der Zahlen zeigte man sich zuversichtlich, den Gewinn im Gesamtjahr wie geplant auf mehr als 2,1 Mrd. Euro nach oben zu treiben. Klasse!Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!