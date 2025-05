Hamburg (ots) -Zum fünften Mal in Folge engagiert sich die Mobil Krankenkasse als offizieller Gesundheitspartner des schauinsland Muddy Angel Runs - Europas beliebtestem Frauen-Schlammlauf mit Festivalcharakter. Mit der erneuten Teilnahme unterstreicht die Krankenkasse ihr langfristiges Engagement für Prävention, Aufklärung und Empowerment rund um das Thema Brustkrebs."Der schauinslandMuddy Angel Run ist mehr als nur ein Hindernislauf - er ist ein starkes Statement für Gemeinschaft, Lebensfreude und Gesundheit", erklärt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse. "Wir freuen uns, auch in diesem Jahr als verlässlicher Partner dabei zu sein, um das Thema Brustkrebsvorsorge gemeinschaftlich ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und unsere Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen." Mit immer mehr Teilnehmerinnen und neuen Austragungsorten hat sich das Event zu einem festen Bestandteil im Kalender vieler Frauen aller Alters- und Fitnessstufen entwickelt. Auch in dieser Saison wird wieder gemeinsam gegen Brustkrebs gelaufen.Hänge-Challenge, Poolparty und Gesundheitsinfos zum MitnehmenBei den zwölf in Deutschland geplanten Events 2025 ist die Mobil Krankenkasse erneut mit einem interaktiven Messestand vor Ort. Die beliebte "Hänge-Challenge" lockt Teilnehmerinnen und Zuschauerinnen gleichermaßen an: Wer die Bestzeit an der Stange holt, kann attraktive Preise gewinnen. Zusätzlich gibt es ein weiteres Gewinnspiel, Gesundheitsbroschüren und Flyer z. B. mit Anleitungen zum Selbstabtasten der Brust sowie verschiedene Give-Aways - solange der Vorrat reicht. Entlang der Strecke sorgt die von der Mobil Krankenkasse präsentierte "Poolparty" - eines der beliebtesten Hindernisse - für eine erfrischende Abkühlung und jede Menge gute Laune. Für alle Versicherten und Interessierten, die nicht vor Ort dabei sein können, teilt die Mobil Krankenkasse Eindrücke ausgewählter Veranstaltungen auf ihren Instagram (https://www.instagram.com/mobilkrankenkasse/?hl=de&mtm_campaign=ig&mtm_kwd=PM)- und Facebook (https://www.facebook.com/mobilkrankenkasse/?locale=de_DE&mtm_campaign=fb&mtm_kwd=PM)-Kanälen.Gesundheitsvorsorge beginnt im AlltagNeben dem sportlichen Spaß steht vor allem eins im Fokus: Aufklärung zur Brustkrebsvorsorge. In Kooperation mit discovering hands bietet die Mobil Krankenkasse z. B. in Hamburg ergänzend ein kostenloses Kennenlern-Angebot zum Thema Brustkrebsfrüherkennung an. Bei der sogenannten Taktilographie, einer Untersuchungsmethode ausgeübt durch sehbehinderte Frauen, können bereits kleinste Veränderungen in der Brust erkannt werden. Die Mobil Krankenkasse übernimmt für Versicherte mit familiärer Vorbelastung die Kosten für diese zusätzliche Maßnahme zur Brustkrebsprävention, ebenso wie für einen Gentest zur persönlichen Risikoabschätzung."Prävention darf kein Lippenbekenntnis sein. Wer Gesundheitskosten langfristig senken will, muss Prävention priorisieren - nicht nur in Kampagnen, sondern auch strukturell. Dafür braucht es verbindliche Rahmenbedingungen, verlässliche Finanzierung und echte Innovationsfreiräume. Denn Gesundheitsvorsorge beginnt im Alltag - mit Aufklärung, leicht zugänglichen Angeboten und starken Partnern vor Ort", betont Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse.Weitere Informationen zu den Vorsorgeleistungen der Mobil Krankenkasse für Frauen finden Sie hier (https://mobil-krankenkasse.de/unsere-leistungen/vorsorge/vorsorge-und-frueherkennung-fuer-frauen.html).Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick:Die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service- und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen finden Sie unter mobil-krankenkasse.de.Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleAileen KayaTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6034378