Crypto Rover sieht Bitcoin vor explosivem Ausbruch - Konsolidierung vor dem Sturm

Crypto Rover, einer der bekanntesten Krypto-Analysten mit über 189.000 Followern auf YouTube, veröffentlichte heute seine neueste Einschätzung zur Lage am Kryptomarkt. Seiner Meinung nach befindet sich Bitcoin aktuell in einer typischen Seitwärtsphase, die häufig als Vorbote eines größeren Kursanstiegs gilt. Die globale Liquidität spielt dabei laut Rover eine zentrale Rolle und liefert weiterhin bullishe Signale. Trotz kurzfristiger Warnzeichen auf dem 4-Stunden-Chart bleibt sein Gesamtbild klar positiv.

Wichtiger kurzfristiger Support, Quelle: Crypto Rover auf https://www.youtube.com/

Warnsignale im Detail - aber mittelfristig bullish

Im aktuellen Chartbild erkennt Rover eine bärische Divergenz: Während der RSI auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen ein tieferes Hoch formt, klettert der Kurs auf ein höheres Hoch. Solche Divergenzen deuten oft auf Schwäche hin. Trotzdem sieht der Analyst keinen Grund zur Sorge, da höhere Zeitrahmen wie der Tages- oder Wochenchart weiterhin gesundes Momentum zeigen.

Die aktuelle Konsolidierung vergleicht Rover mit früheren Phasen, in denen sich der Kurs nach einem Anstieg zunächst mehrere Tage stabilisierte, bevor ein weiterer Impuls nach oben erfolgte. Bereits sechs Tage nach dem letzten Hoch über 100.000 US-Dollar sei vergangen - ein Zeitraum, der typischerweise vor einer neuen Bewegung nach oben liegt. Das Widerstandsniveau bei etwa 115.000 US-Dollar wurde bereits mehrfach angetestet, ohne dass ein klarer Ausbruch gelang. Sobald dieser Bereich überwunden werden, rechnet Rover mit einer raschen Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Globale Liquidität und ETF-Zuflüsse als Preistreiber

Ein zentrales Argument für seine bullishe Haltung ist die Entwicklung der globalen Liquidität. Bitcoin folgt laut Rover weiterhin eng der globalen Geldmenge. Sollte sich diese Korrelation fortsetzen, erwartet er in den kommenden drei Wochen den nächsten großen Kursanstieg - mit einem möglichen Zielbereich zwischen 120.000 und 130.000 US-Dollar.

Zusätzlich liefern die Funding Rates klare Signale: Derzeit sind sie negativ, was bedeutet, dass viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse setzen. Für Rover ist das ein klares Gegensignal - solche Phasen enden häufig mit einem Short Squeeze, der den Kurs deutlich ansteigen lässt. Auch institutionelle Investoren zeigen zunehmendes Interesse. In den vergangenen Stunden flossen über 63 Millionen US-Dollar in Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum.

ETFs haben gestern wieder 319,5 Millionen in Bitcoin investiert, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Parallel dazu zeigen die Aktienmärkte eine V-förmige Erholung, die Bitcoin historisch oft begleitet hat.

Neben Bitcoin rückt auch Ethereum stärker ins Anlegerintersse. Rover erwartet zwar keine extremen Höchststände, sieht aber ein realistisches Kursziel bei rund 4.000 US-Dollar. Besonders positiv bewertet er die aktuelle Entwicklung der Ethereum-Dominanz, die zuletzt die stärkste Aufwärtsbewegung seit drei Jahren verzeichnete.

Wer schon länger im Krypto-Sektor unterwegs ist, kennt das Muster: Erst Bitcoin, dann Ethereum, dann kommen die Altcoins - und schließlich die Überraschungskandidaten mit exponentiellem Wachstum. Kein Wunder, dass derzeit viele Anleger nach Newcomern suchen, die dieses Potenzial mitbringen. Ein gutes Beispiel ist der BTC Bull Token ($BTCBULL), der die Marktmechanik gezielt ausnutzt und über eine direkte Verknüpfung mit dem Bitcoin-Kurs ein Belohnungssystem schafft, das langfristig interessant sein könnte.

4 Rules of BTCBULL:



1&xfe0f;&x20e3; Stack

2&xfe0f;&x20e3; Hodl

3&xfe0f;&x20e3; Burn

4&xfe0f;&x20e3; Repeat pic.twitter.com/y59cl0xjTY - BTC BULL TOKEN CUSTOMER DESK? (@BTCBULLTOKENCSD) April 4, 2025

BTC Bull Token - mit Meme Coin an der Bitcoin-Rallye verdienen

Das Konzept überzeugt durch ein einzigartiges Belohnungssystem: Steigt Bitcoin auf 125.000 US-Dollar, erfolgt ein Token-Burn, der das Angebot reduziert. Bei einem Kurs von 150.000 US-Dollar erhalten Investoren zusätzlich echte Satoshis (Bitcoin Anteile) per Airdrop - abhängig von der Menge der gehaltenen $BTCBULL-Token. Damit bietet der Token nicht nur spekulatives Potenzial, sondern auch echte Vorteile bei steigenden Bitcoin-Kursen.

Schon jetzt performt das Projekt stark: Im laufenden Presale wurden bereits 5,7 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf einen starken Start an den dezentralen Börsen hoffen lässt. Analysten erwarten nach dem offiziellen Launch eine starke Kursperformance, einige sprechen von einem möglichen Anstieg um mehr als 500 Prozent. Der BTC Bull Token trifft damit einen Nerv - er verbindet den Bitcoin-Hype mit der Dynamik eines Meme Coins und bietet dabei ein transparentes, an Kursmeilensteine geknüpftes Belohnungssystem.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCBULL im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.