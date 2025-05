(shareribs.com) London, 15.05.2025 - Am Donnerstag lagen die Ölpreise unter Abgabedruck. Belastet wurden sie von Spekulationen der Marktteilnehmer über einen möglichen Deal zwischen dem Iran und den USA. Die US-Rohölbestände sind gestiegen.Wie die Energy Information Administration (EIA) gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,5 Millionen auf 441,8 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...