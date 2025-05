Berlin (ots) -Der Klimawandel ist längst in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Praxen angekommen: Hitzewellen, Luftverschmutzung und Extremwetter gefährden die Gesundheit von Patient:innen und Personal und belasten das ohnehin angespannte Gesundheitssystem. Gleichzeitig ist das Gesundheitswesen selbst ein Klimatreiber - mit hohen Emissionen und enormem Ressourcenverbrauch. Dabei steht das Gesundheitswesen ohnehin unter Druck: steigende Kosten, Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Klar ist: Es braucht Veränderungen.Das neue Dossier "Klima und das deutsche Gesundheitswesen" vom Medienservice Klima & Gesundheit liefert Journalist:innen aktuelle Fakten, Recherchetipps und praxisnahe Beispiele. Es zeigt, welche gesundheitlichen Risiken durch die Klimakrise entstehen und welche Lösungen es gibt. Ein Beispiel: Das Narkosegas Desfluran ist besonders klimaschädlich - eine siebenstündige OP verursacht so viele Treibhausgase wie eine 8.000 Kilometer lange Autofahrt. Und das, obwohl klimafreundlichere Alternativen wie Sevofluran verfügbar sind.Das Dossier bietet zudem:- kompakte, wissenschaftlich geprüfte Informationen.- Hinweise auf Expert:innen, Studien und Datenquellen- Anregungen für die lokale Berichterstattung und Best Practices aus ganz DeutschlandDas Dossier ist kostenfrei und ohne Anmeldung abrufbar. Der Medienservice Klima & Gesundheit ist ein Angebot der Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen (https://stiftung-gegm.de/), gefördert von der Stiftung Mercator.Pressekontakt:Emily VolkStiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen+49 (0) 162 9070 962medienservice@stiftung-gegm.deOriginal-Content von: Stiftung Gesunde Erde Gesunde Menschen gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179773/6034480