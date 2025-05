Straßburg (ots) -Seit April 2023 versinkt der Sudan im Bürgerkrieg um die Kontrolle des drittgrößten afrikanischen Landes - auf Kosten der Zivilbevölkerung. 25 Millionen Menschen leiden unter Hunger; zwölf Millionen sind bereits vertrieben. Hunderttausende haben Zuflucht in den abgelegenen Nubabergen gesucht, weil hier weniger intensiv gekämpft wird.Der beobachtende Blick dieser Dokumentation macht die menschliche Dimension hinter der weltweit größten humanitären Krise erfahrbar. Dabei werden der Krankenhausleiter Joseph Yacoub und sein Team in ihrem Alltag begleitet. Sie versuchen, die Versorgung in einem der wenigen Krankenhäuser aufrechtzuerhalten.Beleuchtet wird ein nicht enden wollender Krieg, der die Lebenswege der Menschen zeichnet. Sie alle ringen um eine Zukunft, in der der Krieg nur noch ein weit entferntes Grollen ist.Das Interview mit Regisseur und Autor Carl Gierstorfer zu Hintergründen der Dokumentation sowie weiterführende Informationen zur Lage vor Ort finden Sie hier (https://events.arte.de/sudan-ein-krankenhaus-im-schatten-des-krieges-arte-zdf-dw-deutschland/).>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/122216-000-A/)Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6034476