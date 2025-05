Paris (www.fondscheck.de) - In Europa domizilierte UCITS-ETFs verzeichneten im April 2025 Zuflüsse in Höhe von 16,9 Mrd. Euro, ein Plus von 47% gegenüber April 2024, so die Experten von Amundi.Die Hälfte der gesamten ETF-Nettomittelzuflüsse entfalle auf europäische Aktien-Strategien. Die Rotation in ETFs auf europäische Aktien setze sich damit fort. Dies unterstreiche den seit Jahresbeginn zu beobachtenden Trend, dass ETF-Anleger bei Aktien Europa gegenüber den USA bevorzugen würden. ...

