Berlin (ots) -WIdO-Auswertung zeigt: 29 Prozent der Bevölkerung ab 20 Jahren hat Bluthochdruck - in Thüringen sind es sogar 40 ProzentZum Welt-Hypertonie-Tag am 17. Mai weist die AOK-Gemeinschaft auf ein Update ihres digitalen Programms "Online-Coach Bluthochdruck" hin, welches Hypertonie-Betroffenen seit Mai 2024 kostenfrei zur Verfügung steht. Mit dem Update können die Nutzerinnen und Nutzer ihre individuellen Fortschritte jetzt noch besser dokumentieren, sie erhalten auf Wunsch Erinnerungen bei längerer Nicht-Nutzung des Programms und haben Zugriff auf verbesserte Anleitungen für ein Bewegungsprogramm."Bluthochdruck ist in Deutschland die Volkskrankheit Nummer eins und kann unbehandelt schwere Folgeerkrankungen nach sich ziehen", sagt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann. Zu diesen Folgeerkrankungen zählen unter anderem Schlaganfälle, Herzinfarkte, Koronare Herzerkrankungen und Durchblutungsstörungen der Netzhaut am Auge, die sogar zur Erblindung führen können. Darüber hinaus gilt Bluthochdruck als Risikofaktor für Demenz.Eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK für den Gesundheitsatlas Deutschland zeigt: 2023 lebten 29,31 Prozent der Deutschen ab 20 Jahren mit der Diagnose Bluthochdruck, allerdings mit starken regionalen Abweichungen: Während in Hamburg nur 20,62 Prozent an Hypertonie litten, waren es in Thüringen fast doppelt so viele: Hier lag die Erkrankungsrate bei 40,08 Prozent. Reimann: "Angesichts der hohen Prävalenz und der schweren möglichen Folgen der Erkrankung ist es wichtig, Bluthochdruck ernst zu nehmen. Neben einer ärztlich verordneten Medikation können Betroffene auch zusätzlich durch Verhaltensanpassungen dazu beitragen, ihren Blutdruck in den Griff zu bekommen". Um Patientinnen und Patienten im Alltag dabei zu unterstützen, ihre Blutdruckwerte nachhaltig durch einen gesünderen Lebensstil zu senken, wurde der Online-Coach Bluthochdruck entwickelt. Dieser steht allen Menschen, unabhängig von ihrer Krankenversicherung, kostenfrei zur Verfügung.Das Online-Programm umfasst insgesamt zwölf Coaching-Module und wurde von einem interdisziplinären Experten-Team aus den Bereichen Kardiologie, Psychologie, Ernährungs- und Sportwissenschaften unter Berücksichtigung der Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften entwickelt. Die Module beinhalten neben Informationen auch Übungen aus den Bereichen Entspannung, Stress-Management, Motivation, Bewegung und gesunde Ernährung. Weitere Schulungsmodule informieren Anwender zudem über Ursachen und mögliche Folgen von Bluthochdruck, die korrekte Blutdruckmessung und -dokumentation sowie über Risikofaktoren. Neu im Online-Coach hinzugekommen sind unter anderem weitere Tagebuch-Funktionen, in denen das Bewegungs- und Ernährungsverhalten sowie die Medikation dokumentiert werden können, eine Mediathek mit allen Videos des Coaches auf einer Seite sowie ein digitales 4-Wochen-Programm zur Yoga-Atmung.Zum Online-Coach Bluthochdruck: www.aok.de/online-coach-bluthochdruckIhr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6034491