Mainz (ots) -Woche 23/25Do., 5.6.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Marie Brand und die verfolgte Braut (VPS 20.14/HD/AD/UT)Marie Brand Mariele MillowitschJürgen Simmel Hinnerk SchönemannDr. Engler Thomas HeinzeRasmus Tauber David RottPaula Stetten Lara FeithJana Lembowski Ulrike C. TscharreGwen Tauber Anna BrüggemannJule Bundinger Vivien KönigSimon Stagad Rafael GareisenKyra Lees Hannah GharibBenno Bundinger Benno SchulzIgor Kessler Mohammad-Ali BehboudiHelge Otte Christopher Köberleinund andereSchnitt: Fritz BusseMusik: Raoul A. NagelKamera: Uwe NeumeisterBuch: Timo BerndtRegie: Michael Zens(Erstsendung 20.4.2024)Deutschland 202421.45 heute journal (VPS 21.55)22.15 maybrit illner (VPS 22.25)23.15 Markus Lanz (VPS 23.25)0.30 heute journal update (VPSD 0.40)0.45 neoriginal (VPS 0.55)Crystal Wall1.10 neoriginal (VPS 1.20)Crystal Wall1.40 neoriginal (VPS 1.50)Crystal Wall2.05 neoriginal (VPS 2.15)Crystal Wall2.25 Dr. Nice (VPS 2.35)3.55 Blutige Anfänger (VPS 4.05)4.40 hallo deutschland (VPS 4.50)5.30("Der Pfau" verschiebt sich auf Do., 12.6.2025, 20.15 Uhr.)Woche 24/25Sa., 7.6.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Der SamstagskrimiEin starkes Team - Sterben auf Probe21.45 heute journal (VPS 22.45)22.00 Wilsberg - Bielefeld 23 (HD/AD/UT)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeAlexandra Holtkamp Ina Paule KlinkOverbeck Roland JankowskyKommissar Harald Drechshage Stefan HaschkeKommissarin Nguyen Thuong Nhi Mai Duong KieuManni Höch Heinrich SchafmeisterMerle Janina FautzMargot Becker Karin GiegerichInes Dorn Mira BartuschekJochen Hellwarth Rüdiger KlinkKnut Lückewille Christoph TomanekBjörn Tilker Eddie IrleJutta Julia GraflagePolizeibeamter Meyer Guido RennerPolizist Schröder Stephan Appletonund andereSchnitt: Sebastian BondeMusik: Stefan HansenKamera: Ralf M. MendleBuch: Stefan RogallRegie: Dominic Müller(Erstsendung 11.1.2020)Deutschland 202023.30 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00)0.30 heute Xpress (VPS 0.00)0.35 heute-show (VPS 0.05)1.05 Filmnacht im ZDF (VPS 0.35)Salt2.35 Tokio bebt (VPS 2.05)4.05- Dr. Nice (VPS 3.40)5.35(Die Wiederholung "Länderspiegel" entfällt."Der Staatsanwalt: Ein zweites Leben" verschiebt sich auf Sa., 21.6.2025,21.45 Uhr und dann jeweils um einen Folgetermin.)Do., 12.6.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Der Pfau (VPS 20.14)(Text und weitere Angaben s. Do., 5.6.2025, 20.15 Uhr)21.55 heute journal (VPS 22.10)22.25 maybrit illner (VPS 22.40)23.25 Markus Lanz (VPS 23.40)(Weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen"Ein Mann namens Otto" verschiebt sich auf Do., 19.6.2025, 20.15 Uhr.)Woche 25/25Do., 19.6.Bitte Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:20.15 Ein Mann namens Otto (VPS 20.14)(Text und weitere Angaben s. Do., 12.6.2025, 20.15 Uhr)22.10 heute journal (VPS 21.45)22.40 maybrit illner (VPS 22.15)23.40 Markus Lanz (VPS 23.15)0.45 heute journal update (VPS 0.30)1.00 neoriginal (VPS 0.45)Crystal Wall1.25 neoriginal (VPS 1.10)Crystal Wall1.45 neoriginal (VPS 1.35)Crystal Wall2.10 neoriginal (VPS 2.00)Crystal Wall2.30 Madame Annie und ihre Familie (VPS 2.25)(Weiterer Ablauf ab 3.40 Uhr wie vorgesehen."Jagen auf Französisch" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6034489