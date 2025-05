EQS-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

• Nach erfolgreicher Restrukturierungs- und Transformationsphase verlassen Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi das Unternehmen mit Ablauf ihrer Vorstandsverträge zu Ende 2025 auf eigenen Wunsch • Neue Impulse für Zukunftsausrichtung und Wachstum - die CDO-Ressorts werden künftig aus dem verbleibenden Vorstand und dem Management-Team heraus weitergeführt • Digitalisierung und Strukturen verankert: die edding Gruppe mit Fokus auf profit-for Strategie, nachhaltigem Wachstum und Profitabilität auf Erfolgskurs Ahrensburg, 15. Mai 2025 - Die edding Gruppe gibt bekannt, dass Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi ihre auslaufenden Verträge als Chief Digital Officers (CDO) zum 31. Dezember 2025 nicht verlängern werden. Die im Jahr 2022 neu geschaffene Vorstandsposition wird plangemäß nicht neu besetzt. Die Aufgaben des CDO-Tandems werden künftig innerhalb des Vorstands weitergeführt - unter der Verantwortung von Per Ledermann, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender, sowie Hadewych Vermunt, Chief Financial Officer. Zusätzlich wird eine neue Geschäftsführungsrolle in der edding international GmbH geschaffen, die das Geschäft der größten Business Unit und inklusive zentraler Aufgaben im Digitalmarketing steuern wird. Die Besetzung dieser Position steht bereits fest und wird im Juli 2025 bekannt gegeben. "Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi haben den digitalen Wandel und die Implementierung der Strategie 2025+ bei der edding Gruppe, gemeinsam mit dem Vorstand, mit Weitsicht, Einsatz und Herzblut durch- und umgesetzt. Mit dem Abschluss der Restrukturierungsphase und der festen Verankerung der Digitalisierung ist die edding Gruppe bestens für weiteres Wachstum gerüstet. Für diesen Einsatz und die Loyalität zu unserem Unternehmen danke ich ihnen im Namen aller Anteilseigner und des gesamten Aufsichtsrats sehr herzlich. Besonders stolz sind wird, dass sich gezeigt hat, dass ein Tandem auf Vorstandsebene nicht nur möglich ist, sondern dem Unternehmen signifikante Vorteile bringt." erklärt Michael Rauch, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Per Ledermann, CEO und Vorstandsvorsitzender der edding Gruppe erklärt:

"Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi haben in den vergangenen drei Jahren Außerordentliches geleistet: Sie haben die schwierige Rolle derer eingenommen, die notwendige Veränderungen anstoßen. Ohne ihren Impuls hätte die edding Gruppe die wichtigen Schritte der letzten Jahre nicht gehen können. Sie haben dabei nicht nur die Basis für eine digitale Neuausrichtung der edding Gruppe geschaffen und das Unternehmen gemeinsam mit dem übrigen Vorstand durch eine intensive und zugleich notwendige Phase der Restrukturierung geführt, sondern auch eine Kultur der Veränderung und Innovationsfreude auf den Weg gebracht. Dafür gebührt ihnen unser großer Dank." Als erstes Vorstands-Tandem einer deutschen Aktiengesellschaft sind die Digitalexperten Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi für die digitale Transformation der edding Gruppe angetreten. Zu den zentralen Maßnahmen gehörten unter anderem der Aufbau und die Skalierung des eCommerce-Geschäfts, eine IT-Future Proofing- und zukunftsorientierte HR-Strategie sowie die Brand Revitalisierung und den Auf- und Ausbau der internen und externen Unternehmenskommunikation. Darüber hinaus hat das Tandem gemeinsam mit dem Vorstand die profit-for Strategie für das Unternehmen entwickelt und eingeführt sowie dringend notwendige Restrukturierungsmaßnahmen initiiert und umgesetzt. Dazu zählen eine strategische Neustrukturierung der zentralen Unternehmensfunktionen und der Aufbau eines modernen HR-Ressorts inklusive Change- und Leadership-Kultur. Im Ergebnis präsentiert sich die edding Gruppe heute als resilientes und zukunftsorientiertes Unternehmen mit einem klaren Fokus auf die profit-for Strategie, das angetreten ist zu beweisen, dass ökonomische, ökologische und soziale Ziele sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil einander bedingen. "Unser gemeinsamer Weg bei der edding Gruppe zeigt: Vorstandsarbeit im Tandem funktioniert - und sie kann ein Unternehmen entscheidend voranbringen. Wir sind stolz darauf, als Team neue Maßstäbe gesetzt und wichtige Schritte in der Digitalisierung auf den Weg gebracht zu haben. Die nun anstehende nächste Phase erfordert Geduld und Beharrlichkeit, um die angestoßenen Entwicklungen weiterzuführen, Kompetenzen gezielt auszubauen und den eingeschlagenen Weg konsequent zum Erfolg zu führen. Für uns ist damit jetzt der richtige Moment gekommen, Platz für neue Köpfe und Impulse zu machen," so Fränzi Kühne, Chief Digital Officer. "Unser Ziel war es von Anfang an, die Digitalisierung bei der edding Gruppe nicht nur zu initiieren, sondern die Voraussetzungen zu schaffen, um sie nachhaltig im Unternehmen zu verankern. In enger Zusammenarbeit mit dem übrigen Vorstand haben wir Strukturen geschaffen, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglichen - unabhängig von einzelnen Personen. Es erfüllt uns mit Zuversicht und Stolz, dass die edding Gruppe die digitale Transformation nun aus eigener Kraft weiterführen kann," ergänzt Boontham Temaismithi, CDO der edding Gruppe. Über die edding Gruppe: Das Familienunternehmen edding wurde 1960 in Hamburg gegründet und besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von zuverlässigen und hochwertigen Markenprodukten. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft. Im Zuge der aktuellen strategischen Transformation rückt nachhaltiges Handeln für die edding Gruppe noch stärker in den Mittelpunkt: Als profit-for Unternehmen sieht der Mittelständler wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr als das Hauptziel, sondern als die Voraussetzung, um sich für ökologische und soziale Verbesserungen einzusetzen. Dabei geht es darum, das eigene Handeln in erster Linie am Wohl des Planeten und der Gesellschaft auszurichten und gleichzeitig wirtschaftlich zu sein. Für die profit-for Strategie wurde das Familienunternehmen 2024 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen ausgezeichnet. Unter der Dachmarke der edding Gruppe bietet das Unternehmen mit den Marken edding, Legamaster und PLAYROOM weltweit langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens sowie innovative digitale Anwendungen. Im Jahr 2024 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 155,97Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 726 Mitarbeitenden erwirtschaftet. . ____________________________ Kontakt:

