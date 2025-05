Frankfurt am Main (ots) -Als wären die Geschichten aus der in der Gegend gedrehten Kultserie Game of Thrones® nicht schon fantastisch genug, haben auch die Legenden, die man sich um den Gipfel des Binevenagh im County Derry~Londonderry erzählt, echtes Kultpotenzial. Geschichten um den Krieger Foibhne, der dem knapp 300 Meter hohen Berg mit den grünen, steil abfallenden Inlandklippen seinen Namen gegeben haben soll, Erkenntnisse über die Zeit als glühend heiße Lava die Landschaft überhaupt erst geschaffen hat. Eine der wildesten Geschichten ist aber die Episode über einen geplanten Wikingerangriff, der nur deshalb abgebrochen worden sein soll, weil der Berg im Nebel ausgesehen habe, als wäre er die "größte Festung der Welt".Wer hier oben steht, am Aussichtspunkt der Wanderung, die zum Gipfel des Binevenagh führt, kann sich lebhaft vorstellen, warum der Umriss der Landschaft den Wikingern Angst einflößte. Nach Norden fallen steil die schroffen Klippen ab, zwischen deren Füßen und dem Meer noch gut fünf Kilometer Luftlinie liegen. Der Wanderweg folgt ab hier erstmal immer den Klippen, mit freiem Blick auf die grünen Landschaften im Tal: Schafweiden, kleine Waldabschnitte, der mächtige Mündungsbereich am Lough Foyle zwischen der historischen Stadt Derry~Londonderry (https://go.irlnd.co/kl33txvh) und der Magilligan-Halbinsel. Direkt östlich davon liegt, ebenfalls gut sichtbar, der elf Kilometer lange Sandstrand Benone Strand, der auch selbst ein erstklassiges Ausflugsziel abgibt. Bei klarem Wetter, so heißt es, reicht der Blick in die Ferne mehr als 160 Kilometer - über die benachbarte Grafschaft Donegal im Westen, bis zu den Inseln vor der Küste Schottlands im Osten.Dass die Wanderung hier oben für das Gebiet von ausgewiesener außerordentlicher Naturschönheit(AONB), das den Namen des Bergs trägt, ohne Frage die Hauptattraktion ist, bedeutet nicht, dass es hier oben von Wanderfans nur so wimmelt. Im Gegenteil zählt die AONB Binevenagh zu den bestgehüteten Geheimnissen in Nordirland, die oft hinter der bei Reisenden beliebten Causeway Coastal Route (https://go.irlnd.co/0hizfp6o), die nördlich an der Küste verläuft, verborgen bleibt. So passiert es nicht selten, dass man die Kieswege am Waldrand und die Pfade oberhalb der Klippen, ganz für sich allein hat. Falls einem die Gegend bekannt vorkommt, könnte es allerdings zum Beispiel auch daran liegen, dass sie bei der Fantasy-Serie Game of Thrones® als Drehort für das Weideland der Dothraki diente.Dafür, dass man bei der Suche nach den Drehorten und dem Aussichtspunkt am künstlichen Angelsee auf dem Gipfel ohne Probleme den Weg findet, sorgt Kartenmaterial, etwa auf der regionalen Outdoor-Plattform Walk NI. Hier sind auch die erlaubten Parkmöglichkeiten direkt am See sowie entlang der Landstraße Leighery Road verzeichnet.Tipps am Rand zwischen Nord und SüdGenerell ist die Website von Walk NI ein idealer Ort für Inspiration für all jene, die noch mehr Zeit draußen in der Region verbringen, und dabei neben den Klassikern auch weitere Geheimtipps aufspüren wollen. Auf dem Outdoor-Portal finden sich sortiert nach Counties Wanderungen und Spaziergänge vieler Schwierigkeitsgrade. Zu jeder Route gibt es neben Beschreibungen und Nutzerkommentaren auch Kartenmaterial sowie Informationen zu Länge, nahegelegenen Ortschaften und Parkmöglichkeiten. Wer sich inspirieren und überraschen lassen will, filtert auf der Startseite nach Merkmalen einer Route und findet dann geeignete Vorschläge für seine Urlaubsregion.HintergrundDas County Derry~Londonderry liegt im Nordwesten Nordirlands und grenzt im Westen an das zur Republik Irland zählende County Donegal und im Süden und Osten an die nordirischen Counties Tyrone und Antrim. An ihrer Küste verläuft ein Teil der Causeway Coastal Route (https://go.irlnd.co/1bxsvzm6), die unweit der Stadt Derry~Londonderry an der Inselgrenze auf die 2500 Kilometer lange Küstenstraße Wild Atlantic Way (https://go.irlnd.co/wn7pwsmr) trifft. Gerade Derry~Londonderry selbst ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. Die Stadt ist nicht nur für ihre vollständig erhaltene Stadtmauer bekannt, sondern auch für ihre Rolle im Nordirland-Konflikt. Größere Aufmerksamkeit brachte ihr zuletzt auch die Comedy-Serie Derry Girls. 