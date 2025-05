Herning, Dänemark (ots) -Manchmal ist es das Unsichtbare, das den größten Unterschied macht - zum Beispiel die Unterwäsche, die wir täglich tragen. Sie sollte sich gut anfühlen, hochwertig verarbeitet sein und am besten auch noch mit gutem Gewissen getragen werden können. Genau hier setzt JBS of Denmark an: Die dänische Marke bringt ihre beliebte Wäschekollektion aus FSC und OCS-zertifizierter Bio-Bambus-Viskose auf den deutschen Markt - und trifft damit einen Nerv.So weich wie kaum etwas anderes - und dabei erstaunlich robustWas diese Kollektion besonders macht, ist ihre Haptik: Die Stoffe fühlen sich unglaublich weich an, fast wie eine zweite Haut. Kein Wunder - Bambus-Viskose gilt als eines der hautfreundlichsten Materialien überhaupt. Sie ist atmungsaktiv, temperaturausgleichend und besonders gut für empfindliche Haut geeignet."Viele unserer Kundinnen sagen, es sei die weichste Wäsche, die sie je getragen haben - das ist für uns das schönste Kompliment", so CEO Michael Alstrup.Verantwortung beginnt beim UrsprungDer verwendete Bambus stammt aus kontrolliertem und zertifiziertem Anbau in Asien - dort, wo die Pflanze auf natürliche Weise wächst. Auch die erste Verarbeitung findet direkt vor Ort statt. Das hat einen klaren Vorteil: Kurze Wege zwischen Ernte und Produktion halten die Emissionen auf geringstem Niveau und machen den Prozess effizienter. Statt den Rohstoff um die halbe Welt zu verschiffen, entsteht ein großer Teil des Produkts direkt am Ursprung. Die abschließende Produktion erfolgt unter streng geprüften Bedingungen - mit einem klaren Fokus auf Transparenz, Qualität und Langlebigkeit.Ein Ansatz, der zeigt, dass Transparenz und regionale Verarbeitung oft die umweltschonendste Option sind - ganz im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen.Weniger, dafür besser - Mode mit HaltungJBS of Denmark geht bewusst einen anderen Weg als viele große Modeketten. Statt ständig neuer Kollektionen setzt das Unternehmen auf Slow Fashion: langlebige Produkte, durchdachtes Design und zeitlose Schnitte. Keine Trends, die nach drei Monaten out sind - sondern Kleidung, die du über Jahre hinweg gern trägst.Exklusiver DeutschlandstartDie Unterwäsche ist ab sofort im Online-Shop von JBS of Denmark, auf www.jbsofdenmark.de, erhältlich. Zum Markteintritt setzt die Marke nicht auf Glamour oder Inszenierung, sondern auf Echtheit und Erfahrung - mit persönlichen Geschichten, ehrlichen Einblicken hinter die Kulissen und dem klaren Statement: "Weniger, aber besser."Über JBS of DenmarkJBS of Denmark ist ein traditionsreiches Familienunternehmen und produziert seit 1939 hochwertige Unterwäsche. Heute zählt die Marke zu den bekanntesten Wäscheherstellern Skandinaviens und steht für hochwertige Materialauswahl, zeitloses Design und höchsten Tragekomfort - Tag für Tag, Jahr für Jahr.Mit dem Markteintritt in Deutschland können Kundinnen und Kunden die gesamte Kollektion jetzt direkt beim Hersteller online bestellen.Pressekontakt:JBS Textile Group A/SKerstin Engl+45 71 94 95 71kee@jbs.dkOriginal-Content von: JBS Textile Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179767/6034515