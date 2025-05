Rosenheim (ots) -Sommerzeit ist Reisezeit. Für viele gibt es kaum etwas Schöneres als mit dem eigenen Auto beispielsweise Richtung Italien aufzubrechen. Doch: Auf dem Weg warten unzählige Mautstationen, vor deren Kassenhäuschen es oft zu längeren Staus kommt. Wie schön wäre es, einfach daran vorbeizufahren? Dafür hat das Rosenheimer Mobility-Tech-Startup maut1.de eine Lösung, auf die bereits über 150.000 Nutzer vertrauen: Eine Mautbox für mehrere Länder, mit der sich die eigens dafür reservierten Fahrspuren nutzen lassen.Für Fahrzeuge bis drei Meter Höhe, wie z. B. Pkw, Motorräder oder kleine Wohnmobile lassen sich die elektronischen Mauterfassungsgeräte von maut1.de in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal nutzen. Für Fahrzeuge über drei Meter Höhe gilt die Mautbox auch in Österreich. Nutzer der Mautbox müssen an den Mautstationen nicht mehr stehen bleiben (Ticket ziehen oder bezahlen). Sie können mit knapp 30 km/h auf speziellen Spuren auf die Mautschranke zufahren, die per Funkkontakt automatisch öffnet.Die maut1.de Mautbox wird einfach auf www.maut1.de bestellt und innerhalb von ein bis vier Werktagen bereits aktiviert und sofort einsatzfähig geliefert.Über maut1maut1.de ist ein Mobility-Tech-Startup, welches elektronische Mauterfassungsgeräte zur kontaktlosen Mautabwicklung in Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und für große Fahrzeuge über 3 Meter Höhe auch für Österreich anbietet. Für Nutzer von Mautboxen gibt es reservierte Fahrspuren, die für manuelle Zahler (Bargeld/Kreditkarte) nicht nutzbar sind, wodurch sich pro Mautstation bis zu 45 Minuten Wartezeit einsparen lassen. Mithilfe der Mautbox werden zudem Emissionen reduziert, da der Verkehrsfluss an den Mautstationen verbessert wird und weniger Stop-and-Go, sowie Staus entstehen.Mit seinen über 150.000 aktiven Kunden hat sich maut1.de im Raum DACH und BeNeLux fest am Markt etabliert. Zu den Partnern von maut1.de gehören Branchengrößen wie z.B. der ADAC, ÖAMTC, ANWB, oder APCOA.Pressekontakt:Schwartz Public RelationsSendlinger Straße 42AD-80331 MünchenFlorian StarkTel. 08921187166maut1@schwartzpr.deOriginal-Content von: maut1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179777/6034514