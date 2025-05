Passau (ots) -Weniger Steuern zahlen und schneller Vermögen aufbauen: Mit der richtigen Strategie geht das ohne großen Zeitaufwand und Stress mit dem Finanzamt. Um die Steuerlast von Selbstständigen, Unternehmern und Angestellten mit hohem Einkommen effektiv für den Vermögensaufbau zu nutzen, entwickelt Korbinian Faltner individuelle Finanzkonzepte und vermittelt zugleich die passenden Produkte. Welche Stellschrauben Vermögende kennen sollten, um sich finanziell nachhaltig abzusichern, erfahren Sie hier.Wer gut verdient, führt auch viel an das Finanzamt ab - der Vermögensaufbau kommt deshalb häufig nur schleppend voran. Zudem sorgt die hohe Inflation dafür, dass eine ordentliche Absicherung immer mehr Geldmittel erfordert. Es muss also darum gehen, die Steuerlast drastisch zu senken, die eigene Steuerlast für sich zu nutzen und das Vermögen vor der Geldentwertung zu schützen. Als erster Ansprechpartner fällt einem üblicherweise hier der Steuerberater ein, der die Einkommensteuererklärung optimiert und dabei alle legalen Möglichkeiten nutzt. "Viele Spitzenverdiener stellen allerdings fest, dass ihnen ihr Steuerberater alleine bei einer effizienten Senkung der Steuerlast nur bedingt helfen kann", sagt Korbinian Faltner, Gründer und Geschäftsführer der Faltner Finanzberatung. "Wer nach zusätzlichen Wegen sucht und selbst recherchiert, stößt wahrscheinlich auf unkonventionelle Steuertricks, Holding-Strukturen, Stiftungen oder Auslandskonstruktionen. Doch so etwas wollen die wenigsten.""Dabei gibt es zwischen "sich der Steuerlast ergeben" und waghalsigen Steuerkonstruktionen noch einen vernünftigen Mittelweg. Wer als Spitzenverdiener sein Einkommen intelligent gestalten möchte, setzt auf speziell entwickelte, steueroptimierte Finanzanlagen. Diese Lösungen sind rechtssicher, werden vom Finanzamt anerkannt und verbinden legale Steuerersparnisse mit effektivem Vermögensaufbau - ohne sich auf unsichere Grauzonen einzulassen", fügt der Finanzexperte hinzu. Mit über 25 Jahren Berufserfahrung steht Korbinian Faltner für eine Finanzberatung, die den klassischen Steuerberater durch maßgeschneiderte Finanzlösungen ergänzt, um den Vermögensaufbau von Spitzenverdienern systematisch voranzutreiben. Die Kunden der Faltner Finanzberatung profitieren von praxiserprobten Methoden, die langfristig wirken, schnell umsetzbar sind und keinen hohen zeitlichen Aufwand erfordern. Die unabhängige Beratung ist online bundesweit möglich, kann aber auch vor Ort im Passauer Büro stattfinden.Faltner Finanzberatung: Individuelle Strategien für Steueroptimierung und VermögensaufbauDas Konzept der Faltner Finanzberatung basiert auf der intelligenten Verbindung von Steueroptimierung und Vermögensaufbau. Im Mittelpunkt stehen Finanzanlagen, die steuerlich besonders begünstigt werden. Dazu zählen beispielsweise Denkmal- und Sanierungsimmobilien, die steuerliche Vorteile mit realem Vermögensschutz vereinen. Dank spezieller Sonderabschreibungen lässt sich ein Großteil der Investitionskosten steuerlich geltend machen. Besonders bei hohen Einkommensteuersätzen führt das zu einer deutlichen Reduzierung der Steuerlast. Gleichzeitig gelten Denkmal- und Sanierungsimmobilien als wertstabil, bieten einen effektiven Schutz vor Inflation und verfügen über ein hohes Wertsteigerungspotenzial.Eine weitere attraktive Möglichkeit, die Korbinian Faltner seinen Kunden empfiehlt, sind Photovoltaik-Investments als nachhaltige Kapitalanlage. Auch hier ist der steuerliche Vorteil erheblich und verbindet sich mit echtem Vermögensschutz sowie langfristig planbaren Einnahmen. Die Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) garantiert einen festen Abnahmepreis über 20 Jahre hinweg. Zusätzlich bietet die Direktvermarktung an der Strombörse häufig noch attraktivere Margen. Da die Strompreise langfristig steigen, erweisen sich Photovoltaik-Investitionen zudem als äußerst inflationsresistent. Ein weiterer steuerlicher Vorteil ergibt sich durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB): 50 Prozent der geplanten Investitionssumme können bereits im Jahr der Planung als Betriebsausgaben steuermindernd geltend gemacht werden. Korbinian Faltner nutzt in Abstimmung mit dem Steuerberater seiner Kunden den IAB gezielt, um für seine Kunden sofort - und teilweise sogar rückwirkend - erhebliche Steuerersparnisse zu realisieren und gleichzeitig in rentable und nachhaltige Projekte zu investieren.Für Unternehmer bietet die Faltner Finanzberatung darüber hinaus maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Diese Form der Altersabsicherung vereint steuerliche Optimierung mit effektivem Schutz des Privatvermögens und einer verdienten und auskömmlichen Zeit im Alter. Die Beiträge zur bAV sind als Betriebsausgaben absetzbar, wodurch die steuerpflichtigen Unternehmensgewinne sinken. Gleichzeitig sind die Beiträge, wenn man die richtige Strategie wählt, einkommensteuerfrei und das angesparte Vermögen bleibt selbst im Falle einer Unternehmensinsolvenz geschützt. Korbinian Faltner unterstützt Unternehmer dabei, die staatlich geförderten Vorteile der bAV optimal zu nutzen, indem er individuell passende Modelle auswählt und eine reibungslose Einführung begleitet. Viele Unternehmer, Steuerberater und auch Banker fürchten hier eine Bilanzberührung und deren mögliche negative Auswirkungen. Hier gibt es allerdings modernere Formen der Durchführung, sodass dieser negative Effekt vermieden werden kann.Legale, seriöse und nachhaltige Lösungen: Die Prinzipien der Faltner Finanzberatung"Wir legen großen Wert auf eine individuelle Beratung, da zum einen die finanzielle Ausgangssituation und die langfristigen Ziele unserer Kunden ganz unterschiedlich ausfallen. Zum anderen fühlt sich nicht jeder mit jeglicher Form von Finanzanlage wohl", erklärt Korbinian Faltner. "Wir können eine breite Auswahl an steueroptimierten Anlagen anbieten - von Immobilien über ETFs und nachhaltigen Investments bis hin zu betrieblichen Versorgungssystemen. Klar sollte aber auch sein, dass unsere Strategien nur bei Gut- und Spitzenverdienern funktionieren: Wer keine oder kaum Steuern zahlen muss, kann seine Steuerlast eben auch nicht senken."Korbinian Faltner steht für eine ganzheitliche Finanzberatung, die alle Aspekte des Vermögensaufbaus betrachtet und mehrere Wege mit ihren Vor- und Nachteilen aufzeigt, die auf die individuelle Situation des jeweiligen Kunden ausgerichtet sind. Dabei handelt es sich ausschließlich um legale, seriöse und nachhaltige Lösungen, die sich langfristig bewährt haben. Der Experte für steueroptimierte Finanzanlagen hält nichts von Experimenten, unkonventionellen Steuertricks oder Auslandskonstruktionen und grenzt sich bewusst von riskanten Modellen ab. Seine Beratung ist persönlich, zielgerichtet und partnerschaftlich. Es geht ihm nicht um den Verkauf einzelner Produkte, sondern um praxiserprobte Ansätze, Vertrauen und Transparenz. Hat sich der Spitzenverdiener für seinen individuellen Weg entschieden, setzt die Faltner Finanzberatung das Konzept gemeinsam mit dem Steuerberater des Kunden um. So ist gewährleistet, dass die Maßnahmen die gewünschten steuerlichen Effekte erzielen und dabei zugleich rechtlich abgesichert sowie äußerst rentabel sind.Warum steuerliche Entlastung und Inflationsschutz für den schnellen Vermögensaufbau entscheidend sind und welche individuellen Möglichkeiten Sie als Spitzenverdiener haben, erklärt Ihnen Korbinian Faltner (https://www.faltner.com/) gerne in einem kostenlosen Erstgespräch.Pressekontakt:Korbinian FaltnerKF Finanzberatung Unternehmensberatungwww.faltner.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Korbinian Faltner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162601/6034511