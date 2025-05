Straßburg (ots) -Am 21. Mai stellt ARTE erstmals die Welturaufführung einer spanischen Tanzkreation online, die Flamenco und Barockmusik auf bisher nie dagewesene Weise miteinander verzahnt und in einen neuen Dialog treten lässt: "Origen. La semilla de los tiempos" (dt. "Ursprung. Die Saat der Zeit", Premiere am 18. Mai) führt die Musikgruppe Accademia del Piacere, das Ballet Flamenco de Andalucía und das Teatro de la Maestranza aus Sevilla für diese künstlerische Zeitreise zusammen.Musikalischer Leiter ist Fahmi Alqhai, eine weltweit geschätzte Koryphäe in Alter Musik, die Bühnenregie teilen sich Patricia Guerrero, die 2021 mit dem Premio Nacional de Danza, dem spanischen Nationalpreis für Tanz, ausgezeichnet wurde, und der Dramaturg Juan Dolores Caballero. Das Stück schöpft aus einer besonderen kreativen Vertrautheit und erforscht neue Formen der Verbindung zwischen historischen und zeitgenössischen künstlerischen Ausdrucksformen.In einem Dialog zwischen Tanz und Musik überträgt das Werk die historischen Wurzeln des Flamenco ins 21. Jahrhundert und erzählt eine Geschichte der Identität, der Erinnerung und der Emotion. "Origen" erforscht das musikalische Vermächtnis des spanischen Goldenen Zeitalters Siglo de Oro mit seinen Jácaras, Passacaglias, Marionas und Sarabanden. Die Nachwirkungen dieser Musikformen sind selbst im zeitgenössischen Flamenco noch spürbar. Bei "Origen" verschmelzen Musik und Tanz auf der Bühne zu einer ungeschminkten Szenerie, in der jede Bewegung und jeder Akkord eine gemeinsame Geschichte heraufbeschwören.Das Projekt ist eine visuell und klanglich gleichermaßen starke Hommage an die kulturelle Vermischung Andalusiens und verwandelt Tradition in eine lebendige Materie. In dieser Show verschwimmen die Grenzen zwischen den Epochen und die Kunst verwandelt sich in einen Raum der Betrachtung und der Resonanz."Origen. La semilla de los tiempos" ist ab dem 21. Mai 2025 sechs Monate auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/125660-000-A/ballet-flamenco-de-andalucia-origen/)abrufbar.Pressekontakt:Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 2151Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6034575