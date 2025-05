Frankfurt am Main/Karlsruhe (ots) -- Die salestech group als führender Anbieter in der digitalen Transformation von Sales- und Marketinglösungen investiert in führendes Innovations- und Technologieunternehmen ILI.DIGITAL.- ILI.DIGITAL, als Berater und Umsetzer für Business Transformation, Künstliche Intelligenz und digitale Wertschöpfung, wird Teil der salestech group.- Die Karlsruher Strategen und internationalen Tech-Pioniere bringen Innovationskraft, marktführende KI-Kompetenz und ein tiefes Verständnis für unternehmerische Zukunftsfähigkeit in die Gruppe.Die salestech group ist ein Full-Service Anbieter mit langjähriger Expertise über die gesamte Customer Journey mit innovativen Beratungsansätzen, Managed Services und digitalen Produktlösungen. Aktuell gehören zur salestech group elf Unternehmen. Mit ILI.DIGITAL kommt ein starker Partner hinzu, der insbesondere im Bereich Business Model Innovation, generative KI und High-End-Softwareentwicklung Maßstäbe setzt.Die ILI.DIGITAL, ein führendes Beratungs- und Softwareunternehmen für digitale Transformation und künstliche Intelligenz mit Sitz in Karlsruhe, ist ab sofort Teil der salestech group. Mit dem Zusammenschluss erweitern beide Seiten ihre Kompetenzen im Bereich technologiegestützter Vertriebsstrategien und schaffen ein ganzheitliches Angebot für Unternehmen im digitalen Wandel."Die Expertise im Bereich technologiegetriebener Innovationen und intelligenter Plattformlösungen ergänzt unser bestehendes Angebot der salestech group ideal. Gemeinsam schaffen wir neue Mehrwerte für Kunden, die Geschäftsmodelle digitaler, skalierbarer und intelligenter aufstellen möchten", sagt Alexander Maresch, CEO der salestech group.Die salestech group verfolgt seit ihrer Gründung im Jahr 2023 eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch organische Entwicklung und gezielte Akquisitionen. Mit über 300 Spezialistinnen und Spezialisten bietet die Gruppe ein umfassendes Portfolio für Sales- und Marketingorganisationen - von der Strategieentwicklung über digitale Produkte bis zu nachhaltigem Betrieb in Form von Managed Services."Wir freuen uns, als Teil der salestech group, unseren gemeinsamen Kunden auf ihrem Wachstumspfad mit technologischen Innovationen, unternehmerischer Exzellenz und mutigem Denken zur Seite zu stehen. Als Chief Growth Officer der Gruppe steht für mich die Erschließung neuer Marktpotenziale, die Nutzbarmachung von Synergien sowie die Steigerung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden im Fokus." sagt Dr. Serhan Ili, CEO ILI.DIGITAL und zukünftig auch CGO der salestech group.Mit dem Beitritt von ILI.DIGITAL stärkt die salestech group sowohl ihre Innovationskraft in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Geschäftsmodelinnovation und End-to-End-Digitalisierung als auch ihre geografische Präsenz und strategische Position. Kunden profitieren dabei von der Innovationskultur und der agilen Umsetzungskompetenz eines Tech-Consulting-Hauses, das sowohl Konzernstrukturen als auch Mittelstands-anforderungen versteht - und Lösungen schnell zur Marktreife bringt.Über salestech groupDie salestech group ist ein führender Full-Service-Anbieter für die digitale Transformation von Sales- und Marketingprozessen. Seit der Gründung im Jahr 2023 vereint die Gruppe zwölf spezialisierte Unternehmen mit über 300 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Mit einem ganzheitlichen Portfolio aus digitalen Produkten, datengetriebenen Services und KI-gestützten Lösungen unterstützt die salestech group Unternehmen dabei, die Customer Journey neu zu denken und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Durch eine konsequente Buy-and-Build-Strategie baut sie ihre Kompetenzen kontinuierlich aus und positioniert sich als Wegbereiter der nächsten Generation digitaler Markenerlebnisse.Über ILI.DIGITALILI.DIGITAL ist ein Beratungs- und Technologiepartner für digitale Transformation mit Hauptsitz in Karlsruhe. Das Unternehmen befähigt internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, künstliche Intelligenz strategisch einzusetzen und technologisch skalierbare Lösungen umzusetzen. Mit einem interdisziplinären Team aus den Bereichen Strategie, Software und Design identifiziert ILI.DIGITAL neue Wertschöpfungspotenziale und übersetzt diese in marktfähige digitale Produkte. An den Standorten in Deutschland, Portugal und Pakistan vereint das Unternehmen Business-Exzellenz mit technologischer Umsetzungskompetenz - mit dem Anspruch, digitale Innovationen zu realisieren, die langfristig wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.Pressekontakt:SalesTech BidCo GmbHHanauer Landstraße 293A60314 Frankfurt am MainDeutschlandwww.salestechgroup.comPressekontaktTheresa Koopt.koop@salestechgroup.comOriginal-Content von: SalesTech BidCo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179775/6034574