München (ots) -Gut sieben Wochen vor dem Anpfiff steigt die Vorfreude: Fast ein Viertel (23 %) der Deutschen hat bereits Vorkehrungen getroffen oder plant dies, um diesen Sommer in die benachbarte Schweiz zu reisen, um die UEFA Women's EURO 2025 zu besuchen. Laut einer neuen Studie von Booking.com¹, dem offiziellen Unterkünfte-Partner der UEFA Women's EURO 2025, geben 57 % der Deutschen an, noch nie ein internationales Fußballspiel live in einem Stadion im In- oder Ausland gesehen zu haben, während das gleiche für rund vier von zehn selbsternannten Fußballfans (42 %) gilt.Während die Entfernung (73 %) und die Tatsache, dass es niemanden gibt, mit dem sie dafür verreisen könnten (41 %), als Gründe genannt werden, die Fans davon abgehalten haben könnten, ein Spiel live vor Ort zu sehen, geben 82 % auch an, dass die Kosten für die Reise zu den Turnieren sie davon abgehalten haben könnten, ihre Mannschaft persönlich zu unterstützen. Ein Fünftel (20 %) sagt zudem, dass andere bereits gebuchte oder geplante Reisen, wie Familienurlaube und Wochenendausflüge, ein möglicher Grund waren, dass sie ihren Traum, ihre Mannschaft live vor Ort zu sehen, nicht weiterverfolgen konnten.Da jedoch mehr als die Hälfte der Deutschen (56 %) Interesse daran hätte, ein Spiel der UEFA Women's EURO 2025 im Juli live zu sehen, hat Booking.com heute bekannt gegeben, Reisenden die Möglichkeit zu bieten, 50 % der Kosten für Unterkünfte in der Schweiz als Reiseguthaben zurückzuerhalten1 - damit noch mehr Fans die Magie des Turniers live erleben können. Reisende können das Reiseguthaben erhalten, wenn sie bei der Buchung ihrer Unterkunft in der Schweiz im Juli den Promo-Code FOOTY50 verwenden.²Es sind noch einige Karten für das Turnier verfügbar. Da überrascht es nicht, dass mehr als 6 von 10 (63 %) der selbsternannten Nicht-Fußballfans und zwei Drittel der selbsternannten Fußballfans (66 %) angeben, dass Spar- und Erstattungsmöglichkeiten bei den Reisekosten sie dazu bewegen würden, ein oder mehrere Spiele des Turniers live vor Ort zu sehen. Dies würde dazu beitragen, das Turnier einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen, zumal 71 % der Deutschen in diesem Jahr bereits mehr als eine Reise planen. Mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) würde bei einem Besuch der UEFA Women's EURO 2025 zudem mehrere Städte und Regionen besuchen und aus ihrem Besuch der Schweiz einen kompletten Urlaub machen, und 58 % würden auch die touristischen Attraktionen der Austragungsorte besuchen, um mehr über das Gastgeberland zu erfahren.Die besondere Atmosphäre des Turniers hat die Deutschen bereits in ihren Bann gezogen. Sie geben an, dass sie zu einem internationalen Fußballspiel mit ihrem Partner (37 %), mit Freunden (33 %), mit einem Familienmitglied (19 %) oder sogar alleine (5 %) reisen würden - was zeigt, wie sehr Turniere wie dieses zahlreiche Menschen zum Reisen inspirieren. Zudem zeigt ein Blick auf Suchdaten für Unterkünfte auf Booking.com, dass die Suchanfragen von Reisenden aus Deutschland für Aufenthalte in den Austragungsstätten der ersten drei deutschen Spiele im Vergleich zum Vorjahr mit Zunahmen von 1.421 % für St. Gallen, 1.245 % für Basel und 311 % für Zürich deutlich gestiegen sind.³Über Booking.com:Booking.com gehört zu Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) und hat es sich zur Mission gemacht, es für alle einfacher zu machen, die Welt zu erleben. Durch Investitionen in Technologie, um Reisen reibungsloser zu gestalten, verbindet der Marktplatz von Booking.com nahtlos jeden Tag Millionen von Reisenden mit unvergesslichen Erlebnissen. Für weitere Informationen folgen Sie @bookingcom in den sozialen Medien oder besuchen Sie globalnews.booking.com.Anmerkungen für die Redaktion:(1) Die Umfrage wurde im Auftrag von Booking.com vom 2. bis 7. April 2025 vom Marktforschungsunternehmen Appinio durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen in Deutschland im Alter von 16 bis 65 Jahren. Die Stichprobe wurde national repräsentativ nach Alter und Geschlecht zusammengesetzt.(2) Nur für einen begrenzten Zeitraum können Reisende, die zur UEFA Women's EURO 2025 reisen möchten, ab dem 20. Mai 2025 bei der Reservierung einer Unterkunft in der Schweiz für Aufenthalte zwischen dem 1. und 28. Juli 2025 den speziellen Promo-Code FOOTY50 verwenden, um 50 % der Übernachtungskosten als Reiseguthaben zurückzuerhalten. Die vollständigen Bedingungen finden Sie hier (https://news.booking.com/de/deutsche-wollen-ihrer-fussballleidenschaft-nachgehen-mehr-als-die-haelfte-mit-interesse-daran-zur-uefa-womens-euro-2025-in-die-schweiz-reisen/).(3) Basierend auf Unterkunftssuchen auf Booking.com von Kunden in Deutschland zwischen dem 16. und 31. Dezember 2024 für einen Aufenthalt in St. Gallen, Basel und Zürich zwischen dem 3. und 13. Juli 2025 (die ersten Deutschlandspiele finden wie folgt statt: 4. Juli 2025 in St. Gallen, 8. Juli 2025 in Basel, 12. Juli 2025 in Zürich).