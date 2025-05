© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Trotz starker Geschäftsentwicklung bleibt das Kursgeschehen bei Hensoldt und Renk von großer Volatilität geprägt. Wie es charttechnisch um die Aktien steht.Befeuert durch die sicherheitspolitische Wende der USA und steigende Rüstungsausgaben in Europa sind den beiden deutschen Verteidigungswerten Hensoldt und Renk zuletzt starke Geschäftsergebnisse gelungen. Neben dem Umsatz- und Gewinnwachstum wusste in beiden Fällen vor allem der Auftragseingang zu überzeugen. Gleichzeitig bleibt die Kursentwicklung stark newsabhängig. Ging es am Montag nach Berichten über mögliche Waffenstillstandsverhandlungen in der Türkei bergab, sind Rüstungswerte bereits am Donnerstag wieder gefragt. Anhaltend hohe …