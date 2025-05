Genua/Hamburg (ots) -Costa Kreuzfahrten kehrt mit den Schiffen Costa Favolosa und Costa Diadema zurück in deutsche Häfen und bringt neben spektakulären Routen nach Nordeuropa auch eine Neuigkeit mit: Erstmals beziehen beide Schiffe Landstrom.Premiere in Hamburg: Costa Favolosa startet mit Landstrom in die SaisonWenn die Costa Favolosa heute wieder in Hamburg festmacht, beginnt nicht nur eine neue Saison, sondern auch ein neues Kapitel: Nach erfolgreichem Abschluss aller Integrationstests und dem Anschluss an das Hamburger Landstromnetz im vergangenen September bezieht das Schiff nun Landstrom in der Hansestadt. Von dort aus bricht die Costa Favolosa den Sommer über bis September zu spektakulären Routen Richtung Norden auf: England, Schottland, Norwegen, Island, die Shetland-Inseln, die Lofoten, das Nordkap, Grönland und Spitzbergen stehen auf dem Fahrplan. Die Reisen dauern zwischen acht und 23 Tagen und ermöglichen Gästen dank langen Liegezeiten von über neun Stunden intensive Entdeckungen. Auch an Bord wird das Reiseziel kulinarisch erlebbar: Jeden Abend serviert Costa mit dem "Destination Dish" einzigartig interpretierte, landestypische Gerichte - etwa Rentier-Burger aus Grönland oder Stockfischsalat von den Lofoten, konzipiert vom italienischen Starkoch Bruno Barbieri.Costa Diadema kreuzt wieder ab KielAuch Kiel wird diesen Sommer erneut zum Heimathafen für Costa: So läuft die Costa Diadema ab dem 16. Mai 2025 und bis September jeden Freitag den Kieler Ostuferhafen an und startet von dort aus zu achttägigen Kreuzfahrten über Dänemark zu den norwegischen Fjorden. Nur bei Costa: Neben den klassischen Zielen an Land erleben Gäste die neuen "Sea Destinations". Außergewöhnliche Erlebnisse an ikonischen Orten entlang der Schiffsroute laden dazu ein, die Welt aus der einzigartigen Perspektive des Meeres zu entdecken. Bereits 2024 bezog die Costa Diadema in Kiel als erstes Schiff der Reederei Landstrom - seither erfolgt der Bordbetrieb während der Liegezeit emissionsfrei. Neben Hamburg und Kiel stehen entlang beider Routen auch internationale Häfen wie Ålesund und Kristiansand auf dem Fahrplan, in denen Costa auf Landstromversorgung setzt."Costa-Kreuzfahrten in Nordeuropa sind ein ganz besonderes Abenteuer und es ist toll, dass unsere Schiffe auch in diesem Jahr wieder ab Hamburg und Kiel zu den schönsten Orten der Region aufbrechen," sagt Olaf Kistenmacher, Director Sales bei Costa Kreuzfahrten in Deutschland. "Dass wir nun außerdem bei allen Anläufen in Deutschland Landstrom beziehen können, ist ein weiteres Highlight und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen im Schiffsbetrieb unserer Flotte zu erreichen."Über Costa KreuzfahrtenCosta Kreuzfahrten ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Hauptsitz in Genua und Teil der Carnival Corporation & plc, dem größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Die Flotte von Costa umfasst aktuell neun Schiffe mit einer Gesamtkapazität von rund 40.000 Gästen, die alle unter italienischer Flagge fahren. Alle Schiffe der Traditionsreederei bieten ihren Gästen seit über 75 Jahren eine einzigartige Mischung aus italienischer Lebensart, Gastfreundschaft und exzellenter Küche sowie Unterhaltung und Erholung. In Deutschland hat das Unternehmen seinen Sitz in Hamburg.Weitere Informationen auf www.costakreuzfahrten.de und www.facebook.com/CostaKreuzfahrten. Bildmaterial zum Download unter www.costapresscenter.com.Pressekontakt:Emmi Ünsal, Communication Manager Deutschland, Costa Kreuzfahrten |emmilucia.uensal@de.costa.it | + 49 40 30239502Original-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109322/6034646