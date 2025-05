Frankfurt am Main (ots) -Die KfW IPEX-Bank stellt IONITY, einem High Power Charging (HPC)-Netzanbieter und -Betreiber, der seine Dienste für Elektrofahrzeuge aller Marken in 24 Ländern Europas anbietet, eine Finanzierung von 50 Mio. EUR zur Verfügung. Diese unterstützt die nächste Wachstumsphase von IONITY, die sich auf den Ausbau und die Verbesserung von Ladestationen an Autobahnen und in städtischen Knotenpunkten konzentrieren wird, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Schweden und dem Vereinigten Königreich. IONITY liefert 100 % erneuerbare Energie über das gesamte Netz."Eine gut ausgebaute und grenzübergreifende Ladeinfrastruktur ist die Basis für die umfassende Elektrifizierung von Autos", sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Deshalb freuen wir uns, sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern zum Ausbau von IONITY beizutragen und den Übergang zur Dekarbonisierung im Mobilitätssektor zu unterstützen."IONITY ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Automobilhersteller BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz AG, Kia, Volkswagen Group mit Audi und Porsche sowie der BlackRock Climate Infrastructure Platform als Finanzinvestor.Mit 750 Standorten und über 5.000 Ladepunkten in 24 europäischen Ländern ist IONITY der europäische Marktführer für ultraschnelles Laden - mit bis zu 400 kW und verfügbar für batterieelektrische Fahrzeuge aller Marken.Pressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/6034658