BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten "auch in Zukunft stärken und diese ausbauen". Worte wie "Gegner" würde sie nie in den Mund nehmen, "weil die Amerikaner, die USA, unser Partner bleiben", sagte die CDU-Politikerin bei ihrem ersten Treffen mit ihren EU-Amtskolleginnen in Brüssel. Oberstes Ziel sei es, den Zollstreit mit den USA beizulegen, so Reiche.

"Wir verhandeln aus einer Position einer wirtschaftlichen Stärke, einer ökonomischen Machtposition, die aber sorgsam eingesetzt werden muss", sagte Reiche. Sie betonte: "Wir müssen verhandeln, wir müssen zu einer Lösung kommen, weil eine Eskalation keine Gewinner kennt."

Verhandlungen mit den USA laufen



Weitreichende US-Zölle auf Einfuhren aus der EU wurden von US-Präsident Donald Trump nach großen Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten bereits im vergangenen Monat für 90 Tage ausgesetzt. Dieses Zeitfenster soll für Verhandlungen genutzt werden.

Die EU betont, dass sie entschiedene Maßnahmen gegen US-Zölle einführen werde, sollten die Verhandlungen scheitern. Eine schnelle Verhandlungslösung ist derzeit nicht in Sicht. EU-Kommissar Maros Sefcovic telefonierte am Mittwoch nach eigenen Angaben mit US-Handelsminister Howard Lutnick. Beide hätten vereinbart, dass sich die EU und die USA intensiver austauschten.

Österreich will mehr Druck auf USA ausüben



Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sagte vor dem Treffen in Brüssel, die EU sollte ihre potenziellen Gegenmaßnahmen deutlich ausweiten. Die EU-Kommission hatte jüngst eine Liste mit Produkten veröffentlicht, auf die Gegenzölle verhängt werden könnten, sollten die Verhandlungen scheitern. Hattmannsdorfer drängt darauf, diese Liste noch auszuweiten. Die EU solle unmissverständlich klarmachen, dass sie ein fairer, aber auch starker und selbstbewusster Partner sei./mjm/DP/jha