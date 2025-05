Optimierung globaler Websites für japanische Besucher: Detaillierte UX/UI-Adaptation, umfassende japanische Lokalisierung, ausgedehnte Lokalisierung und kulturelle Relevanz für das einheimische Publikum.

Bloomstreet Inc. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; President und CEO: Junichi Takayama; nachstehend: "Bloomstreet"), ein Unternehmen, das ausländische Firmen beim Eintritt in den japanischen Markt unterstützt, meldet erfreut die Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit Google Israel Ltd. (Hauptsitz: Tel Aviv District; Country Manager: Barak Regev; nachstehend: "Google Israel"). Diese Zusammenarbeit soll israelische Unternehmen unterstützen, die weltweit mit Google Ads operieren und in den japanischen Markt vorstoßen möchten.

How do Bloomstreet and Google Israel collaborate? The partnership between Bloomstreet and Google Israel is designed to support Israeli companies seeking to expand into the Japanese market by optimizing their website UI/UX, thereby enhancing the effectiveness of their Google Ads campaigns.