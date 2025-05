NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe das erste Quartal mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe die zoll- und währungsbedingt gesenkte Jahresprognose. Die Treiber dafür seien im Vorfeld der Ergebnisse aber schon angedeutet worden. Unsicherheit bestehe wegen der Perspektiven im Bereich Science and Lab Solutions sowie im Geschäft mit der Halbleiterindustrie./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006599905