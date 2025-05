Berlin (ots) -Was haben ein Hühnchen, eine Banane und Milliarden Klicks gemeinsam? Richtig: "Chicken Banana" - der virale Hit, der aktuell das Internet im Sturm erobert. Der Track, produziert von den schwedischen Soundtüftlern Maads und Bruno (aka Crazy Music Channel), zählt schon jetzt zu den weltweit größten TikTok-Phänomenen des Jahres 2025.Die Zahlen sprechen Bände: 10 Milliarden views weltweit auf allen Platformen, mit 2 Milliarden Views auf TikTok, 6,5 Milliarden bei YouTube Shorts, 1,9 Millionen TikTok-Creations und ein hypnotischer Ohrwurm, der sich über Generationen und Kontinente hinweg in die Köpfe tanzt. Allein auf YouTube hat das Video über 34 Millionen Views, die Streamingzahlen steigen aktuell wieder auf knapp 300.000 Plays pro Tag - Tendenz: weiter viral.Seine einfache, alberne und eingängige Choreografie hat einen globalen Dance Trend ausgelöst. Von Kindern (https://vt.tiktok.com/ZShNXpt6r/) und Familien (https://vt.tiktok.com/ZShN4eEHx/) bis hin zu Landwirten (https://www.tiktok.com/@hanelinetwins/video/7482919125627555102?_r=1&_t=ZS-8w1PZGHyq37) und Großeltern (https://www.tiktok.com/@the_devonmaid/video/7474625570379156758) - der Trend hat Alters- und Kulturgrenzen überschritten. Prominente wie @ginjiro_koyama und @twenty4tim, aber auch Familien wie @carlosferiag und @lafamiliagomes sind beim Trend dabei.Auch die Mainstream-Medien haben den Trend aufgegriffen, mit Beiträgen im deutschen Frühstücksfernsehen, bei Dancing with the Stars Austria, und sogar im deutschen Schlagerpop. (https://www.instagram.com/reel/DIYegEJMODU/?igsh=MXB0cnN5d3pvYWVyeA%3D%3D) Selbst Unternehmen wollen den Trend nicht verpassen - von Unterhaltungskonzernen über Videospiel-Franchises bis hin zu Supermärkten (https://www.tiktok.com/@joeandvalsnofrills/video/7495047152926739767?q=CHICKEN%20BANANA%20SUPERMARKET&t=1746198253718) sind alle auf den Chicken Banana-Trend aufgesprungen und haben ihm ihre eigene kreative Note verliehen.Was macht diesen Song so unwiderstehlich? Ein walzender Electro-House-Beat trifft auf eine filtermodulierte Bassline und eine mantraartig wiederholte Männerstimme, die mit indischem Timbre nur zwei Worte singt: "Chicken Banana". Und das so oft, so eindringlich, so catchy, dass man sich am Ende fragt, wie dieses Fabelwesen so lange unentdeckt bleiben konnte.Download & Stream: https://crazymusicchannel.lnk.to/ChickenBananaTikTok: https://www.tiktok.com/music/Chicken-Banana-7465696476092042006SOCIALS:YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCY27hxWP4QRIvTnJvrfGJoAInstagram: https://www.instagram.com/crazymusicchannel/TikTok: https://www.tiktok.com/@crazymusicchannelSoundCloud: https://soundcloud.com/crazymusicchannelPressekontakt:Sony Music / B1 RecordsIris Mengi - iris.mengi@sonymusic.comOriginal-Content von: Sony Music Entertainment, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6914/6034687