Hamburg (ots) -Erste-Hilfe-Kurs - lästige Pflicht oder motivierende Schulung mit echtem Mehrwert? Darüber können Fahrschüler in Hamburg selbst entscheiden. Denn wer einen Kurs bei PRIMEROS bucht, kann sich auf nachhaltige Wissensvermittlung, eine entspannte Umgebung und jede Menge Spaß verlassen. Was PRIMEROS darüber hinaus von anderen Anbietern unterscheidet, wie gravierend die Unterschiede in der Branche sind und warum Hamburgs Fahrschüler das Angebot zu schätzen wissen, verrät Jan Christof Lehr, Gründer von PRIMEROS, in diesem Artikel.Die meisten Menschen können es kaum erwarten, ihren Führerschein in den Händen zu halten. Denn endlich alleine Auto fahren zu dürfen, bedeutet für sie einen großen Schritt in Richtung Freiheit und Unabhängigkeit. Der Erste-Hilfe-Kurs, den es für den Führerschein zu absolvieren gilt, ist für viele von ihnen allerdings eher "lästige Pflicht". Sie lassen einige Stunden trockene Theorie über sich ergehen, um schließlich ihre Teilnahmebescheinigung zu erhalten - nachhaltig gelernt haben die meisten Fahrschüler dabei nichts. Kommt es im Straßenverkehr zu einer Situation, die schnelle Hilfe durch Ersthelfer erforderlich macht, geraten viele Fahranfänger in Panik: Während Angst und Überforderung in ihnen aufsteigen, können sie sich nicht mehr daran erinnern, welche Maßnahmen nun zu ergreifen sind. "Die Sekunden, die dadurch verloren gehen, können für Verletzte von entscheidender Bedeutung sein", verrät Jan Christof Lehr, Gründer von PRIMEROS. "Deswegen ist es so wichtig, dass Fahrschüler sich bereits im Vorfeld darüber im Klaren sind, dass der Ernstfall eintreten kann und was dann von ihnen verlangt wird.""Vor allem vor dem Hintergrund, dass Autofahrer den Erste-Hilfe-Kurs nur einmal absolvieren müssen und dieser oft ihre einzige Ausbildung im Bereich lebensrettender Maßnahmen darstellt, ist es essentiell, dass der Kurs eine entsprechende Qualität hat. Er sollte dazu beitragen, gelernte Inhalte ein Leben lang zu verinnerlichen und die Angst vorm Helfen zu verlieren", ergänzt Sevim Bayrak, Geschäftsführerin von PRIMEROS. Gemeinsam mit Jan Christof Lehr und Franz Peter Mosa, der für die Ausbilder und Ausbildungen verantwortlich ist, stellt sie eine Anlaufstelle für alle dar, die in Notsituationen genau wissen wollen, was zu tun ist. Für Hamburgs Fahrschüler bedeutet das, dass sie von lebendigen, praxisnahen und interaktiven Schulungen profitieren, die ihnen echte Sicherheit statt trockener Theorie vermitteln. Neben Kursen für Fahranfänger bietet das Unternehmen auch Schulungen für betriebliche Erst- und Brandschutzhelfer an - essenziell für die Arbeitssicherheit in Unternehmen. Dabei verfügt PRIMEROS über alle Anerkennungen der Berufsgenossenschaft und ist TÜV-zertifiziert.PRIMEROS: Nachhaltiger Wissenstransfer und umfassender ServiceVielen Fahrschülern ist nicht bewusst, wie gravierend die Unterschiede zwischen den auf dem Markt angebotenen Erste-Hilfe-Kursen sind. Während ein Großteil der Schulungen aus stundenlangem Frontalunterricht besteht und oft von eintönig aufbereiteten Inhalten und mäßig motivierten Ausbildern geprägt ist, vermittelt PRIMEROS echte Sicherheit: Neben der Vermittlung wertvollen Wissens zeichnet sich der Erste-Hilfe-Kurs vor allem durch die Motivation und den aktiven Einbezug der Teilnehmer aus. "Statt trockener Theorie setzen wir auf lebendige, praxisnahe Übungen, bei denen jeder mitmacht - denn nur, wer übt, kann im Notfall ruhig und sicher handeln", erklärt Franz Peter Mosa. "Am Ende des Kurses weiß jeder Teilnehmer, wie er auf einen Unfall reagiert, lebensbedrohliche Zustände erkennt und richtig handelt, ohne dabei Zeit zu verlieren." Auf diesem Wege schafft PRIMEROS es, das potentiell lebenswichtige Wissen nachhaltig und effektiv in den Köpfen der Teilnehmer zu verankern.Dank flexibler Terminwahl, die sowohl Wochentage als auch das Wochenende einschließt, ermöglicht PRIMEROS es Hamburger Fahrschülern, den Erste-Hilfe-Kurs flexibel in ihren Alltag zu integrieren. "Die Anmeldung bei uns in Hamburg erfolgt bequem online, sodass sich jeder den passenden Termin selbst aussuchen kann", so Jan Christof Lehr, dessen Kurse noch einen besonderen Mehrwert bieten: In den Pausen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, weitere für ihren Führerschein relevante Dinge direkt vor Ort zu erledigen. So bietet PRIMEROS beispielsweise auch die Anfertigung von Passbildern und den gesetzlich vorgeschriebenen Sehtest an. Für die Fahrschüler bedeutet das nicht nur eine praktische Zeitersparnis, sondern auch eine Reduzierung des bürokratischen Aufwands ihres Führerscheinerwerbs.Hamburger Fahrschüler profitieren von Erste-Hilfe-Kursen mit hohen QualitätsstandardsNeben dem umfassenden Servicepaket hebt sich das Angebot von PRIMEROS vor allem durch seine Trainer vom Markt ab. Denn die Erste-Hilfe-Kurse in Hamburg zeichnen sich durch engagierte und motivierte Ausbilder aus, die es verstehen, Wissen mit Begeisterung zu vermitteln, statt reine Theorie zu unterrichten. "Unsere Trainer sind nicht nur Experten in ihrem Fach, sondern auch didaktisch geschult, um den Teilnehmern ein Erlebnis zu bieten, das in Erinnerung bleibt", verrät Sevim Bayrak. "Damit ermöglichen wir nicht nur Kurse, die Spaß machen, sondern auch nachhaltige Lerneffekte. Denn wer aktiv mitarbeitet und positive Erfahrung mit Erste Hilfe macht, kann sich im Ernstfall besser an das Gelernte erinnern und es anwenden." Um die Qualität ihrer Kurse kontinuierlich zu fördern, bietet PRIMEROS seinen Trainern optional eine interne Ausbildung an. Diese geht über fachliche Inhalte hinaus und vermittelt auch pädagogische Fähigkeiten - für ein Lernerlebnis, das nachhaltig wirkt und in Erinnerung bleibt.Und das Konzept von PRIMEROS kommt bei den Hamburger Fahrschülern gut an: Sie berichten nicht nur von motivierenden und lehrreichen Kursen in lockerer, interaktiver Atmosphäre, sondern empfehlen die Erste-Hilfe-Kurse auch rege weiter, sodass die Zahl der Teilnehmer stetig steigt. "Viele Fahrschüler berichten nach unserem Kurs, dass sie sich jetzt absolut sicher fühlen, im Ernstfall wirklich helfen zu können", verrät Jan Christof Lehr. "Und genau so soll es sein. Denn wenn man nur ein einziges Mal in seinem Leben einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, muss dieser so gut sein, dass ein erfolgreicher Wissenstransfer stattfindet - und das ist unser Anspruch."