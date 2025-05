Linz (www.anleihencheck.de) - Die vermeintlichen Einigungen bzw. Zollreduktionen im Handelskonflikt der USA mit China beflügelten die Risikobereitschaft der Kapitalmarktteilnehmer, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies habe dazu geführt, dass vermehrt Kapital in risikoreichere Titel wie etwa Aktien gelegt worden sei und der Anleihenmarkt Kursverluste eingebüßt habe. Vice Versa den Kursverlusten im Anleihenbereich seien deren Renditen gestiegen. Diese Entwicklung habe sich auch am Swap-Markt deutlich gemacht, wodurch die Zinssätze für Produkte wie Interest Rate Swaps, aber auch für konventionelle Fixzinskredite leicht angestiegen seien. Ein Rücksetzer der Sätze sei nicht auszuschließen. (15.05.2025/alc/a/a) ...

