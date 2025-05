Hannover (www.anleihencheck.de) - Billigere Energie (-5,4%) hat die Inflationsrate in Deutschland im April auf den niedrigsten Stand seit einem halben Jahr gedrückt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Waren und Dienstleistungen hätten sich nur noch um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert, wie das Statistische Bundesamt eine frühere Schätzung bestätigt habe. Das sei der niedrigste Wert seit Oktober 2024 gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...