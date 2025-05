Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) nimmt über eine Unternehmensanleihe (ISIN US037833FB15/ WKN A4EAYM) neues Kapital in Höhe von 1,00 Mrd. US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 12.05.2035 werde ein jährlicher Kupon von 4,75% gezahlt, der halbjährlich ausgeschüttet werde. Die nächste Zinszahlung erfolge am 12.11.2025. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Moody's vergebe ein Aaa Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 15.05.2025) (15.05.2025/alc/n/a) ...

