Hamburg (ots) -- Eine Woche schnuppern und schmecken: Jury testete 300 Olivenöle des neuen Jahrgangs 2024/25 in Blindverkostung- Seit 2003 hat Der Feinschmecker mit internationalen Experten und Expertinnen bereits rund 15.000 Olivenöle probiert- Alles Wissenswerte über das grüne Gold im aktuellen Heft von Der FeinschmeckerOlivenöl kann viele Aromen aufweisen - beispielsweise von geschnittenem Gras, grünen Bananen, reifen Tomaten, Artischocken, Rauke oder auch Porree. Eine solche Vielfalt bietet nur Olivenöl, und zwar die besten Öle aus dem jeweils frischen Jahrgang. Seit 2003 testet Der Feinschmecker jedes Jahr die neuen Pressungen von unzähligen renommierten Herstellern und zeichnet die besten von ihnen mit dem Olio Award aus. Für den aktuellen Award hat die Jury rund 300 Olivenöle aus sechs Ländern blind verkostet. Die besten zehn Öle dürfen sich jetzt über die Auszeichnung von Der Feinschmecker freuen.In der aktuellen Ausgabe (6/2025) präsentiert die Redaktion nicht nur ausführlich die Preisträger, sondern insgesamt die einhundert besten Olivenöle der Welt, die die Jury allesamt mit ihrem intensiven Bukett und harmonischen Geschmack begeistert haben. Das Booklet auf dem Cover von Der Feinschmecker wird redaktionell flankiert durch einen umfangreichen thematischen Schwerpunkt: Auf 22 Seiten zeigt das Magazin die große Vielfalt des Olivenöls anhand neuer Rezepte - von Burrata auf gegrillten Pflaumen bis zu Olivenöl-Eis mit Rhabarber - dazu verrät Küchenchef Nico Burkhardt aus Schorndorf seine persönlichen Tipps. Warum Olivenöl im Allgemeinen teuer geworden ist und wie groß sein Gesundheitswert ist, sind weitere Themen des großen Olivenöl-Specials in der Juni-Ausgabe.Auch online (https://www.feinschmecker.de/olivenoel-2) zeigt Der Feinschmecker, was Olivenöl so besonders macht: die Top 100 Öle, zahlreiche Tipps und Warenkunde, spannende Einblicke, wie die Jury die Öle verkostet und beurteilt, feine Rezepte und vieles mehr rund ums "grüne Gold". Redakteur und Olio Award-Jurymitglied Kersten Wetenkamp erläutert in einem informativen Podcast, was die Preisträger in diesem Jahr besonders auszeichnet.Dies sind die besten Olivenöle 2025 in den Kategorien "intensiv fruchtig", "mittelfruchtig" und "leicht fruchtig" auf einen Blick:Kategorie "Intensiv fruchtig"1. Americo Quattrociocchi, "Opera", Italien, Latium, 0,5 l EUR 24,902. Oliva Si, Hojiblanca, Spanien, Andalusien, 0,5 l EUR 24,903. Americo Quattrociocchi, "Superbo", Italien, Latium, 0,5 l EUR 24,90Kategorie "Mittelfruchtig"1. Francesco Cillo, Mono Coratina, Italien, Basilikata, 0,5 l EUR 26,902. Fonte di Foiano, Grand Cru, Italien, Toskana, 0,5 l EUR 27,903. Olivarera La Purisima, El Empiedro DOP, Spanien, Andalusien, 0,5 l EUR24,90 und Donato Conserva, Mimi Coratina, Italien, Apulien, 0,5 l EUR24,90Kategorie "Leicht fruchtig"1. Almazaras de la Subbética, Rincón de la Subbética, Spanien, Andalusien, 0,5 l EUR 24,902. Colonia Julia, Paesana bianca, Italien, Molise, 0,5 l EUR26,903. Fattoria Ramerino, Cultivar Frantoio, Italien, Toskana, 0,5 l EUR28,90Alle prämierten Öle sind im Online-Shop von Der Feinschmecker erhältlich, die Siegeröle zudem zum Vorzugspreis: www.feinschmecker.de/shop.