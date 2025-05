Kenvuers erbringen mehr als 5.000 Stunden an Freiwilligenarbeit und errichten dabei mehr als 22.000 Hygiene-Sets in bedürftigen Gemeinden

In den Hygiene-Sets werden mehr als 110.000 gespendete Produkte von bekannten Marken wie Neutrogena®, Listerine®, OGX®, Johnson's® Baby angeboten.

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE), der Hersteller von bekannten Marken wie Neutrogena®, Listerine®, Aveeno® und Tylenol®, hat heute anlässlich der Kenvue Cares Week über seine globalen Bemühungen zur Unterstützung von Kommunen berichtet. Als Teil der Healthy Lives Mission gehören diese Aktivitäten zur Freiwilligen-Initiative des Unternehmens. Die Kenvue Cares Week zeigt das starke Engagement von Kenvue für das Wohlbefinden von Menschen und unseres Planeten. Die Freiwilligen möchten sinnvolle Arbeit für Kommunen leisten, die zu einem messbaren Erfolg führt.

Im Monat Mai kommen Kenvuers in 21 Märkten auf sechs Kontinenten zusammen, um Projekte zu unterstützen, die der Mission des Unternehmens entsprechen. Dabei leisten sie mehr als 5.000 Stunden an Freiwilligenarbeit. Dies stärkt die Bindung mit Kommunen und zeigt die Wirkung von Alltagshilfe in Aktion. Im Vergleich zum Gründungsjahr der Initiative ist die Beteiligung um das Vierfache gestiegen. In diesem Jahr werden die Kenvuers fast 22.000 Hygiene-Sets ausgeben, bestückt mit mehr als 110.000 Produkten von bekannten Marken wie Neutrogena®, Listerine®, OGX®, Johnson's® und Baby and Aveeno®. Dies stärk die Gesundheit und das Wohlbefinden in bedürftigen Kommunen, die zum Beispiel von Naturkatastrophen, Wohnungslosigkeit oder Konflikten betroffen sind.

"Kenvue Cares Week ist ein wunderbares Beispiel für unser Zielvorhaben die außerordentliche Wirkung von Alltagshilfe in die Praxis umsetzen. Unsere mehr als 20.000 Kenvuers setzen diese Mission zum Wohle unserer Kunden und Kommunen mit leidenschaftlichem Engagement um und wir sind stolz auf die Wirkung dieser Taten," sagte Russell Dyer, Chief Corporate Affairs Officer, Kenvue.

"Save the Children ist seit mehr als 100 Jahren aktiv, um sicherzustellen, dass alle Kinder einen gesunden Start ins Leben haben, ihnen die Chance zum Lernen geboten wird und sie vor Schaden geschützt werden," sagte Luciana Bonifacio, Chief Development Officer von Save the Children U.S. "Wir können diese ehrgeizige Mission nicht allein umsetzen. Deshalb ist die Unterstützung von strategischen Partnern wie Kenvue unerlässlich, um Kindern in den USA und anderswo in der Welt ein besseres Leben bieten zu können. Wir sind stolz darauf, während der Kenvue Cares Week für einen gemeinsamen Zweck zusammenzukommen: das Wohlbefinden von Kindern und Kommunen nach Krisen zu verbessern."

"Kenvue Cares Week ist eine ideale Gelegenheit, um die Mission von GRACE zu stärken, die darin besteht, unsere Kommune durch direkte Hilfen zu unterstützen. Das Verteilen von Pflegeprodukten ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen, den Bedürftigen zu helfen und unsere Nachbarn in die Lage zu versetzen, sich selbst zu helfen," sagte Amanda Block, Founder and Director, GRACE, eine in Summit ansässige Nonprofit-Organisation, die sich darauf konzentriert, bedürftige Nachbarn durch Ressourcen der Kommune zu unterstützen.

Förderung von Gesundheit in Kommunen

Einige Beispiele für Aktivitäten, an denen sich Kenvuers beteiligen:

Nordamerika

Verteilung von Hygiene-Sets mit Kenvue-Produkten in Katastrophengebieten zusammen mit Heart to Heart International in den USA und mit Save the Children in Kanada.

Bäume in Guelph und Markham, Kanada, pflanzen, um die Wiederaufforstung zu unterstützen.

Lebensmittel zusammen mit den Partnern GRACE und Bridges Outreach verteilen.

Zusammen mit Mattie N. Dixon Community Cupboard in Fort Washington, Pennsylvania, Lebensmittelspenden packen.

Lateinamerika:

Hygiene-Sets zusammenbauen mit Save the Children in Cali, Kolumbien und Mexico City, Mexico, und mit Direct Relief in Sao Paulo und San Jose Dos Campos, Brasilien.

In Buenos Aires, Argentinien, zusammen mit dem örtlichen Partner Modulo Sanitario Badezimmer mit Sanitäranlagen bauen und Hygieneschulungen abhalten.

In Asunción, Paraguay, zusammen mit Aldeas Infantiles Spielplätze für Kinder in Kinderdörfern renovieren.

Europa, Naher Osten und Afrika:

In Cape Town, Südafrika, und Madrid, Spanien, zusammen mit Save the Children Hygiene-Sets packen und mit In Kind Direct in High Wycombe, England.

Teilnahme an "Plogging" (Jogging und gleichzeitiges sammeln von Abfall) in Rotkreuz, Schweiz, Veranstaltung eines Workshops "Equity in STEM" in High Wycombe, England.

Asien-Pazifik:

Zusammenstellen von Hygiene-Sets zusammen mit Save the Children in Sydney, Australien, Peking und Shanghai, China.

Pflanzen von Bäumen auf der Insel Motuihe in Auckland, Neuseeland.

Unterstützung von Altersheimen in Singapur durch NTUC Health Day Care Centre.

Lebensmittelpakete zusammen mit dem India Food Banking Network in Baddi und Mulund, Indien, zusammenstellen.

