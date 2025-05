EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung

Hohe Nachfrage nach Power X-Change beschert Einhell Rekordumsatz im ersten Quartal 2025 Landau a. d. Isar, 15.05.2025 - Der Einhell-Konzern erzielte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Rekordumsatz in Höhe von 302,8 Millionen Euro (Vorjahr: 269,5 Millionen Euro). Das sind 12,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz ist getrieben von der anhaltend hohen Nachfrage nach Power X-Change Produkten und fällt in allen Segmenten und Regionen des Konzerns höher aus als im ersten Quartal 2024. Power X-Change ist die Akku-Plattform von Einhell, die mittlerweile über 300 Geräte umfasst, die mit dem gleichen Akku-Typ betrieben werden. Im ersten Quartal 2025 erzielte Einhell 51 Prozent (Vorjahr: 50 Prozent) seines Umsatzes mit Power X-Change Geräten. Hohes Plus beim Ergebnis vor Steuern "Die positive Umsatzentwicklung bestätigt unseren Kurs, voll auf unsere Akku-Plattform Power X-Change zu setzen", sagt Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG. "Gleichzeitig haben wir es erneut geschafft, trotz herausfordernder geopolitischer Rahmenbedingungen mit diversen Volatilitäten herausragend zu wirtschaften." Das Ergebnis vor Ertragsteuern wächst im ersten Quartal 2025 um 26,5 Prozent auf 28,6 Millionen Euro (Vorjahr: 22,6 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich mit 1,8 Euro je Aktie nach 1,4 Euro je Aktie im Vorjahresquartal (plus 28,6 Prozent). Power X-Change Plattform bleibt der Hero Einhell strebt die Markführerschaft im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte an. Im Fokus der Geschäftstätigkeiten des Einhell Konzerns steht deshalb das weitere Wachstum der Power X-Change Plattform. Ziel ist es, die Plattform bis Ende 2025 auf über 350 Produkte zu erweitern und bis 2027 einen Umsatzanteil von über 70 Prozent zu erreichen. Die neue Power X-Change Produktserie "Einhell Professional" nimmt die Zielgruppen des professionellen Handwerks ins Visier. Dieses Sortiment soll bis Ende 2025 auf 117 Produkte anwachsen. Internationale Umsätze und Expansion In der Region Westeuropa inklusive D/A/CH ist der Quartalsumsatz im ersten Quartal 2025 um 17,3 Millionen Euro auf 170,3 Millionen Euro gestiegen. Sehr erfreulich ist, dass der PXC-Anteil in Deutschland 61 Prozent und in Österreich ca. 84 Prozent beträgt. Auch international wächst Einhell weiter. Im Januar 2025 gründete Einhell als Mehrheitseigner die Einhell Digital Greece I.K.E. Der IT-Dienstleister für Softwareentwicklung, IT-Betrieb, IT-Support und Business Service bietet seine Services aus Griechenland heraus für die gesamte Einhell Gruppe an. Ebenfalls im Januar 2025 nahm die Einhell Latam S.A.S. mit Sitz in Bogotá, Kolumbien, ihre Arbeit auf. Diese 100-prozentige Tochter der Einhell Germany AG wird den lateinamerikanischen Markt betreuen. Noch mehr Marken-Sichtbarkeit durch Premium-Sportpartnerschaften Bei seinen Marketingaktivitäten setzt Einhell unter anderem auf Kooperationen mit erfolgreichen Sportteams. Schon jetzt zahlt die laufende Kooperation mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team positiv auf das Image der Marke Einhell ein. Die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München wird weiter ausgebaut, zugunsten einer noch höheren Sichtbarkeit der Marke Einhell. Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 "Wir blicken insgesamt positiv auf die nächsten Monate. Die allgemeine Konsumentenstimmung hat sich nach einem schlechten Start in das Jahr 2025 etwas verbessert. Wir hoffen hier auf eine Fortsetzung des leicht positiven Trends", sagt Kroiss. "Der konsequente Ausbau unserer Power X-Change Akku-Plattform wird dazu beitragen, dass noch mehr DIY-Enthusiasten und Profis auf Einhell setzen." Über die Einhell Germany AG Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.



