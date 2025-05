FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Douglas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe die nach dem schwachen Jahresauftakt bereits gesunkenen Erwartungen weitgehend erfüllt und den Ausblick beibehalten, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Letzteres werte er ebenso positiv für die günstig bewertete Aktie wie die Aussagen zu einer besseren Geschäftsentwicklung im April./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BEAU7Y1