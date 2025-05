DJ EU will besseres US-Handelsabkommen als Großbritannen oder China

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Union möchte nach Angaben von EU-Politikern ein Handelsabkommen mit den USA, das eine stärkere Senkung der Zölle vorsieht, als die Verhandlungen mit Großbritannien und China bisher ergeben haben. US-Präsident Donald Trump hat eine Reihe von Zöllen verhängt, die die europäischen Hersteller von Automobilen, Stahl und Aluminium betreffen. Am 2. April kündigte er eine drastische Erhöhung der Zölle auf alle Importe aus Europa an, reduzierte aber eine Woche später die Erhöhung für 90 Tage auf 10 Prozent, um Verhandlungen zu ermöglichen.

In der vergangenen Woche gaben die USA und Großbritannien eine Vereinbarung bekannt, die 10 Prozent Basiszölle auf eine breite Palette britischer Exporte in die größte Volkswirtschaft der Welt vorsieht. In einer Vereinbarung einigten sich die USA und China darauf, einige der jüngsten Zollerhöhungen für 90 Tage zurückzunehmen, beließen die Zölle aber über dem Niveau, das vor Trumps Amtsantritt galt.

"Ich glaube nicht, dass Europa mit diesem Niveau zufrieden wäre", sagte Michal Baranowski, stellvertretender polnischer Wirtschaftsminister, der ein Treffen von EU-Handelsvertretern in Brüssel leitet.

Der schwedische Handelsminister sagte, die EU solle mit höheren Zöllen auf Importe aus den USA kontern, wenn ein Basiszoll von 10 Prozent das endgültige Angebot der Trump-Regierung sei. "Das ist alles andere als gut für den Handel", sagte Benjamin Dousa. "Wenn es das ist, was Europa erwartet, können die USA mit Gegenmaßnahmen von unserer Seite rechnen."

Der polnische Politiker wies darauf hin, dass die EU den 37. Tag der 90-tägigen Verhandlungspause erreicht habe und "Zeit" habe, um das angestrebte umfassende Abkommen zu erreichen. "Wir brauchen kein schnelles Abkommen, sondern ein gutes Abkommen", sagte Baranowski. "Das tut Amerika auch. Wir haben Zeit."

Regierungsbeamte sagten, dass die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten Fortschritte machten. "Wir sehen einige Elemente des Optimismus, weil wir Elemente der Deeskalation auf amerikanischer Seite sehen", sagte Baranowski. "Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich die Verhandlungen mit der EU beschleunigen."

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sagte vor dem Treffen, er habe am Mittwoch ein "konstruktives Gespräch" mit US-Handelsminister Howard Lutnick geführt. "Unser Ziel ist es, die unmittelbaren Herausforderungen zu lösen, aber auch den Grundstein für eine vertiefte Zusammenarbeit zu legen", sagte Sefcovic.

Es besteht jedoch das Potenzial für neue Spannungen. Die USA haben eine Untersuchung des Handels mit Arzneimitteln auf der Grundlage von Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 eingeleitet, der es dem Präsidenten erlaubt, Zölle auf Waren zu erheben, die für die nationale Sicherheit als wesentlich erachtet werden.

Simon Harris, stellvertretender Premierminister Irlands, sagte, höhere Zölle würden sowohl den USA als auch der EU schaden. Einige große US-Pharmakonzerne haben große Fabriken in Irland, in denen Medikamente hergestellt werden, die dann nach Hause geliefert werden. "Die Vorstellung, dass Irland oder die EU irgendeine Art von Sicherheitsbedrohung für die USA darstellen, ist absurd", sagte Harris.

