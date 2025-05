© Foto: Unsplash

Kurz vor dem 618-Shopping-Festival purzeln die iPhone-Preise auf chinesischen E-Commerce-Plattformen zum Teil drastisch. Wie Business Insider berichtet, bieten Händler auf Seiten wie JD.com und Tmall zahlreiche Apple-Modelle mit Preisnachlässen von mehreren Hundert US-Dollar an. So listet JD ein iPhone 16 Pro mit 128 Gigabyte Speicher für rund 745 US-Dollar - das sind etwa 360 US-Dollar weniger als Apples offizieller Listenpreis in China. Ein iPhone 16 mit derselben Speicherkapazität kostet auf Tmall knapp 230 US-Dollar weniger als im Apple-Store. Offen bleibt, ob die Rabatte von Apple selbst autorisiert wurden. Der Zeitpunkt ist jedoch bemerkenswert: Das 618-Festival, das am 18. Juni …