EMEA-Mitgliedsfirmen verstärken Rechtsabteilungen

Integreon gab heute eine neue strategische Zusammenarbeit mit PwC bekannt. Diese Kooperationsvereinbarung ist das aktuellste Engagement von Integreon und PwC im Bereich Legal Managed Services in der EMEA-Region.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514872230/de/

Durch die Bündelung der Investitionen von PwC in generative KI-Technologie im Bereich Recht und der umfassenden Rechts- und Branchenexpertise mit dem umfangreichen globalen Talentpool von Integreon können die Unternehmen wie ein Team zusammenarbeiten und so höchste Qualität und maximale Effizienz der Dienstleistungen gewährleisten, die durch die fortschrittlichsten Rechtstechnologien unterstützt werden.

"Die Zusammenarbeit mit Integreon bietet unseren Kunden erhebliche Vorteile und einen echten Mehrwert, da wir ihnen hochwertige Legal Managed Services in großem Umfang bereitstellen können", so Frederic Mirza Khanian, PwC Global Legal Business Solutions Leader. "Dies ist eine großartige Gelegenheit für uns, den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

"Der Umgang mit strategischen oder operativen Herausforderungen erfordert flexible und hochwertige Lösungen. Ein strategischer Geschäftspartner kann "das Problem lösen", indem er Ihre umfangreichen Aufgaben managt und optimiert und in jedem Aspekt der Lösung Spitzenleistungen gewährleistet, von der Technologie über juristisches Fachwissen bis hin zu Prozessexzellenz. Genau das können wir unseren Kunden durch die Zusammenarbeit mit Integreon bieten", so Patricia Manca Diaz, PwC EMEA Legal Managed Services Leader.

Subroto Mukerji, CEO von Integreon, fügte hinzu: "Die Zusammenarbeit von PwC mit Integreon verdeutlicht unser Engagement, die Vorteile von generativer KI für unsere Kunden in der EMEA-Region zu erschließen. Unser Ansatz basiert auf technologieorientierten Lösungen, und wir freuen uns sehr, im Rahmen dieser Zusammenarbeit die Zukunft der Rechtsdienstleistungen mitzugestalten."

Über Integreon

Integreon ist der weltweit renommierte Anbieter von Outsourcing-Lösungen in den Bereichen Recht, Kreation und Business für Unternehmen und Anwaltskanzleien, die ihre Kompetenzen erweitern und ihre Leistung optimieren möchten. Mit über 3.500 hochqualifizierten Experten bietet Integreon umfassende Unterstützung in einer Vielzahl von Managed Services von kreativer Gestaltung über Content-Bereitstellung und administrative Unterstützung bis hin zu Rechts- und Compliance-Dienstleistungen. Die globalen Lieferzentren auf drei Kontinenten von Integreon sind rund um die Uhr in über 50 Sprachen erreichbar. Das Unternehmen hat sich dem Erfolg seiner Kunden verpflichtet und stellt kontinuierlich diesen durch die kontinuierliche Bereitstellung innovativer, technologiebasierter Lösungen, die die Agilität und Effizienz steigern und so die Geschäftsleistung verbessern, sicher. Integreon gehört zu EagleTree Capital, einer führenden mittelständischen Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York, die ein Vermögen in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Für weitere Informationen über das Leistungsspektrum von Integreon senden Sie bitte eine E-Mail an info@integreon.com, besuchen Sie www.integreon.com und folgen Sie Integreon auf LinkedIn, X und Facebook.

Über PwC

Das Ziel von PwC lautet: Vertrauen für die Gesellschaft schaffen und wichtige Probleme lösen. Wir sind ein Unternehmensnetzwerk, das in 155 Ländern vertreten ist und über 284.000 Mitarbeiter beschäftigt, deren Fokus auf der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung und Steuerberatung liegt. Erfahren Sie mehr und lassen Sie uns wissen, was Ihnen wichtig ist. Besuchen Sie uns unter www.pwc.com.

2025 PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514872230/de/

Contacts:

Erin Harrison Integreon

erin@limelightgrowth.com

203-610-9492

Jessica Poole PwC

Jessica.a.poole@pwc.com

+44 (0)7711 562051