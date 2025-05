Die Polpharma Group schließt sich dem Aufruf zum Handeln an, um die Arzneimittelreform abzuschließen und eine frühzeitige und nachhaltige Gesundheitsversorgung für europäische Patienten sicherzustellen

WARSCHAU, Polen, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Polpharma Group, ein führendes Pharmaunternehmen, fordert die Europäische Union nachdrücklich auf, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die Arzneimittelreform abzuschließen und die Kapazitäten Europas zur Herstellung lebenswichtiger Medikamente zu stärken. Wir setzen uns für einen frühzeitigen Zugang zu Generika ein, um die Budgets der Krankenkassen zu optimieren und mehr Patienten eine Behandlung zu ermöglichen. Angesichts beispielloser geopolitischer Unsicherheiten ist es von entscheidender Bedeutung, die öffentliche Gesundheit in den Mittelpunkt aller politischen Entscheidungen zu stellen.

Verpflichtung zur Gesundheitssicherheit

Die öffentliche Gesundheit ist ein grundlegendes Recht. Während die EU-Gesundheitsministerien sich in die Endphase der Verhandlungen über die Zukunft der europäischen Arzneimittelvorschriften begeben, betont die Polpharma Group, dass jeder Europäer Zugang zu den benötigten Medikamenten haben muss. Es geht darum, Engpässe zu vermeiden, die Produktion zurück nach Europa zu holen und unsere Gesundheitssysteme widerstandsfähiger und gerechter zu gestalten.

Wichtigste Empfehlungen

1. Verkürzte Exklusivitätsfristen = Förderung eines gesunden Wettbewerbs

Pharmakonzerne mit Patenten drängen im Rahmen der Überarbeitung der EU-Arzneimittelgesetzgebung auf eine Verlängerung der Exklusivrechte in Europa. Dieser Schritt, der durch die Androhung von Zöllen ausgelöst wurde, zielt darauf ab, den Wettbewerb durch die Hersteller von Generika einzuschränken. Die EU verfügt bereits über die weltweit längste Ausschließlichkeitsfrist, und eine weitere Verlängerung würde lediglich den Wettbewerb behindern und den Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln verzögern.

2. Rechtzeitiger Zugang = Einsparungen für das Gesundheitssystem

Die Bedürfnisse der Patienten wachsen schneller, als die Gesundheitssysteme damit Schritt halten können. Eine Verlängerung der Exklusivrechte würde dieses Problem noch verschärfen, da die Gesundheitssysteme in Europa bereits mit exponentiell steigenden Kosten für die medizinische Versorgung zu kämpfen haben. Innovation findet weltweit statt, und was den Zugang zu Medikamenten fördert, ist der Wettbewerb zwischen gleichwertigen Medikamenten nach Ablauf des Patentschutzes, nicht verlängerte Exklusivrechte. Die frühzeitige Markteinführung von patentfreien Arzneimitteln führt nachweislich zu Kosteneinsparungen für die Kostenträger im Gesundheitswesen. Bei der Markteinführung sind erhebliche Preissenkungen von 25 % bis zu 75 % bei ersten und mehreren Marktteilnehmern zu beobachten.

3. Investitionen in die EU-Fertigung = Versorgungssicherheit

Generika ermöglichen den Zugang zu Medikamenten, fördern den Wettbewerb und führen zu effektiven Einsparungen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Arzneimittel in Europa in der Nähe der Patienten hergestellt werden. Die COVID-19-Pandemie hat die Anfälligkeit von Lieferketten deutlich gemacht. Kürzere Exklusivitätsfristen würden eine schnellere Beschaffung von Generika ermöglichen und somit die Arzneimittelsicherheit verbessern. Das kürzlich von der EU-Kommission vorgeschlagene Gesetz über kritische Arzneimittel (Critical Medicines Act, CMA) soll dieses Problem lösen. Als großer europäischer Hersteller der Polpharma-Gruppe setzen wir uns nachdrücklich dafür ein, dass dieses Gesetz mit einem wirksamen Instrumentarium ausgestattet wird, um Investitionen in den europäischen Pharmasektor zu fördern.

Bestreben der polnischen Präsidentschaft, die Position zur Arzneimittelrichtlinie im Rat abzuschließen

Die polnische Präsidentschaft hat sich sehr engagiert für die Angleichung der Standpunkte der Mitgliedstaaten zur Arzneimittelrichtlinie eingesetzt. Dies geschieht mit dem Ziel, mehr Patienten einen frühzeitigen Zugang zu Arzneimitteln zu ermöglichen und damit die Arzneimittelsicherheit in Europa zu erhöhen. Als Polpharma Group unterstützen wir dieses Ziel nachdrücklich. Zeit ist von entscheidender Bedeutung.

Die polnische Präsidentschaft hat ehrgeizige Ziele für die Sicherheit der europäischen Bürger festgelegt, die nicht nur den Schutz vor militärischen, hybriden und Lebensmittelangriffen, sondern auch die Arzneimittelsicherheit umfassen. Während der polnischen Ratspräsidentschaft wurde das Gesetz über kritische Arzneimittel (CMA) von Gesundheitskommissar Varhelyi vorgelegt, und im Europäischen Parlament wurden unter der Leitung des SANT-Ausschusses wichtige Maßnahmen ergriffen, um den Gesetzgebungsprozess voranzutreiben. Es ist von entscheidender Bedeutung, im mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2027-2032 zweckgebundene Mittel für Investitionen im Rahmen der CMA bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen verlängerter Exklusivrechte

Die Verlängerung von Exklusivrechten könnte die Gesundheitssysteme bis zu 20 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr kosten. Im Gegensatz dazu haben Generika, die 70 % der in Europa abgegebenen Arzneimittel ausmachen, den Gesundheitssystemen über 100 Milliarden Euro eingespart. Seit 2006 wurden durch Biosimilar-Arzneimittel Einsparungen in Höhe von 56 Milliarden Euro erzielt. Das EU-System der 11-jährigen Datenexklusivität bedeutet, dass Generika bis zu 11 Jahre auf ihre Markteinführung warten müssen, im Vergleich zu nur 5 Jahren in den USA, wodurch Kostenträmern im Gesundheitswesen schneller Einsparungen ermöglicht werden.

Angestrengte Gesundheitssysteme

Generika sind ein entscheidender Hebel zur Unterstützung dieser Systeme. Die frühzeitige Einführung von Generika hat nachweislich zu Kosteneinsparungen geführt, wobei nach der Markteinführung von Generika erhebliche Preissenkungen zu beobachten waren. Der derzeitige Rahmen für geistiges Eigentum in Europa fördert Innovationen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass eine Verlängerung der Ausschließlichkeitsrechte zu weiteren Innovationen führen würde.

Polpharma Group ruft zum Handeln auf

Die Polpharma Group fordert die EU auf, sich den Versuchen zu widersetzen, die Überprüfung der Arzneimittelgesetzgebung zu behindern, und den Wettbewerb zum Wohle der Patienten zu unterstützen.

Die rechtzeitige Zulassung von Generika sicherstellen, um den Wettbewerb zu stärken, den Zugang zu Arzneimitteln zu verbessern und die Auswirkungen auf die Gesundheitsbudgets zu mildern. Eine Verkürzung der Datenexklusivitätsfristen von acht auf sechs Jahre könnte bis zu 10 Milliarden Euro pro Jahr einsparen.

Eine einheitliche Bolar-Klausel zur Gewährleistung des Marktzugangs ab dem ersten Tag ist unerlässlich und würde den Zugang zu Arzneimitteln in osteuropäischen Ländern verbessern.

Bitte unterstützen Sie die CMA dabei, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu stärken und Investitionen in Europa zu erleichtern.

Einsetzen für ein Abkommen zwischen den USA und der EU, um den freien Verkehr von Arzneimitteln zum Wohle der Patienten sicherzustellen.

Die Polpharma Group fordert die EU auf, sich den Versuchen zu widersetzen, die Überprüfung der Arzneimittelgesetzgebung zu behindern, und den Wettbewerb zum Wohle der Patienten zu unterstützen.

Die derzeitige Überarbeitung der Arzneimittelrichtlinie kann Exklusivrechte neu ausbalancieren, den Wettbewerb stärken und einen zeitnahen Zugang zu Arzneimitteln gewährleisten. Es ist an der Zeit, dass Europa Verantwortung übernimmt, die Arzneimittelreform abschließt, das Gesetz über kritische Arzneimittel mit mehr Macht ausstattet und die Patienten schützt.

Zitat von Markus Sieger, CEO der Polpharma Group:

"In diesen schwierigen Zeiten ist es unerlässlich, dass wir den Nutzen für die öffentliche Gesundheit in den Mittelpunkt unserer politischen Entscheidungen stellen. Die Überarbeitung der Arzneimittelrichtlinie und das Gesetz über kritische Arzneimittel sind entscheidende Schritte, um sicherzustellen, dass alle Europäer Zugang zu den benötigten Arzneimitteln haben, wann immer sie diese benötigen. Bei der Polpharma Group setzen wir uns engagiert für diese rechtlichen Initiativen ein und treten für mehr Wettbewerb, die Förderung aller innovativen Entwicklungen und die Sicherstellung der Versorgung aller Menschen mit lebenswichtigen Medikamenten ein. Die aktive Rolle der polnischen Präsidentschaft bei der Förderung der Sicherheit und des frühzeitigen Zugangs zu Arzneimitteln unterstreicht unser Engagement für die Sicherheit und das Wohlergehen der europäischen Bürgerinnen und Bürger."

Über die Polpharma Group

Die Polpharma Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich patentfreier Arzneimittel, das sich der Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität verschrieben hat. Mit einem starken Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit treibt die Polpharma Group die Weiterentwicklung ihres Portfolios an unentbehrlichen Arzneimitteln für Patienten in Europa und weltweit kontinuierlich voran.

Quelle: Polpharma Group

Beata Zdunczyk-Goledzinowska Corporate Communications Head Mobil: +48 693 307 630 beata.zdunczyk-goledzinowska@polpharma.com Grazyna Stachowska Corporate PR Content Expert Mobil: +48 885 610 273 grazyna.stachowska@polpharma.com