Sranan Gold: Stichproben erbringen bis zu 108 g/t Gold

Anzeige / Werbung Alle Erwartungen übertroffen! Sranan Gold. (CSE: SRAN; FSE: P84) hat zu Beginn seiner Explorationskampagne auf dem Tapanahony Goldprojekt in Suriname gleich in allen 25 entnommenen Stichproben Gold gefunden! Die höchsten gemessenen Gehalte lagen bei 108 Gramm pro Tonne (g/t) und 84 g/t Gold. Und: 15 der 25 Proben lieferten Werte von mehr als 1 g/t Gold. Die hochgradigsten Goldproben stammen dabei aus dem Bereich lokal betriebener, kleiner Tagebaugruben, die sich in kurzen Abständen entlang des bekannten Poeketi-Randy Goldtrends über eine Streichlänge von etwa 400 Metern verteilen. Der gesamte, bisher bekannte Poeketi-Randy Goldtrend erstreckt sich auf einer Länge von 4,5 Kilometern und ist noch wenig exploriert. Außerdem haben die Geologen von Sranan Gold, wie kürzlich berichtet, durch Lidar-Untersuchungen inzwischen zwei parallele Goldtrends westlich und östlich des Poeketi-Randy Goldtrends entdeckt, die ebenfalls mehrere Kilometer lang sind. Auf mehreren Minen im Poeketi-Randy Goldtrend findet aktiver Bergbau durch Mitglieder der lokalen Gemeinde statt. Die Poeketi-Minen wurden 2020 entdeckt, nachdem ein Anwohner bei der Feldarbeit (!) Goldnuggets gefunden hatte. Der erste Abbau erfolgte an der Oberfläche, wo grobkörniges sichtbares Gold gefunden wurde. Derzeit betreiben lokale Bergleute den Untertagebau über zwei aktive Schächte in einer Tiefe von 22 und 80 Metern. Sie erweitern die Erschließung nach Nordwesten, wo eine dickere Abdeckung aus verwittertem Material vorhanden ist (siehe Abbildung 1). Diese Ergebnisse haben die Erwartungen übertroffen Dr. Dennis LaPoint, EVP Exploration und Unternehmensentwicklung von Sranan Gold, kommentierte: "Diese Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Die hochgradige Mineralisierung und die komplexe strukturelle Lage deuten auf ein potenziell bedeutendes Mineralisierungssystem hin. Diese Ergebnisse der Stichproben sowie die jüngsten Kartierungen verbessern unser Verständnis der Mineralisierung sowie der lithologischen und strukturellen Kontrollen, die für unser bevorstehendes Bohrprogramm und die Erweiterung des Poeketi-Trends auf lateritbedeckte Gebiete von entscheidender Bedeutung sein werden." In den Poeketi-Minen kommt Gold in Verbindung mit mehrstufigen Scherungen und Rekristallisationen innerhalb eines großen Verwerfungssystems vor. Mehrere Verwerfungsfülladern, gescherte und transponierte Extensionsadern wurden kartiert und beprobt, und zwar innerhalb von basaltischen bis vulkanoklastischen Einheiten in der Nähe eines granitischen Kontakts, der sich über das gesamte Grundstück erstreckt und möglicherweise ähnliche Bedingungen aufweist wie die Goldentdeckung Oko West im Nordwesten von Guyana. Gleichzeitig arbeiten die Teams am Bau des Bohrkernlagers und verwenden dabei lokale Materialien. Das technische Team wird die Kartierung und Probenahme der Poeketi-Minenerweiterung fortsetzen, um das bevorstehende Bohrprogramm ordnungsgemäß zu planen. Diese Arbeiten werden entlang des 4,5 Kilometer langen Poeketi-Randy-Trends und dessen Erweiterungen fortgesetzt. Die Proben wurden an das Filab-Labor in Suriname versandt. Alle Proben >2 g/t wurden mit 50 g erneut analysiert und einer gravimetrischen Analyse unterzogen. Es wurden standardmäßige QA/QC-Verfahren angewendet, die eine zufriedenstellende Reproduzierbarkeit zeigten. Die Stichproben liefern vielversprechende Hinweise auf hochgradiges Gold. Mit Kanalproben, Schürfgräben und Bohrungen sollen der durchschnittliche Gehalt und die Mächtigkeit ermittelt werden. Fazit: Einen besseren Start seiner ersten Explorationskampagne auf dem Tapanahony Goldprojekt in Suriname hätte sich Sranan Gold wünschen können. Die jetzt gemessenen Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen. Chefgeologe Dennis LaPoint, der immerhin die noch heute von Newmont betriebene Merian Mine (300.000 Unzen p.a.) in Surinam entdeckt hat, spricht angesichts der Resultate von einem "potenziell bedeutenden Mineralisierungssystem". Derzeit bereitet das Team die Bohrungen entlang des 4,5 Kilometer langen Poeketi-Randy Goldtrend vor. Die beiden eigenen Bohrgeräte sollen Ende des Monats geliefert werden. An Neuigkeiten wird es nicht fehlen. Wir freuen uns darauf. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

