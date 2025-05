Vom Bauernsohn zum philanthropischen Magnaten: Italiens "Kaschmirkönig" Brunello Cucinelli schaut mit 71 Jahren auf eine einmalige Karriere zurück. Der Modedesigner Brunello Cucinelli ist einer der ungewöhnlichsten und erfolgreichsten Unternehmer Italiens. Sein an der Mailänder Börse notierter Konzern hat in den letzten Jahren seinen Umsatz verdreifacht und ist zum Emblem für nachhaltige Mode geworden. Cucinelli zitiert gern Epikur, Marc Aurel, Kant und Voltaire und bewegt sich im Jetset: Dabei ist er als Bauernsohn in Castel Rigone, einem kleinen Dorf im mittelitalienischen Umbrien, aufgewachsen ...

