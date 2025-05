Der Zollstreit zwischen den USA und China hat auch Auswirkungen auf Europa. So wächst der Handelsüberschuss Chinas gegenüber der Europäischen Union (EU), was die Befürchtung schürt, die Staatengemeinschaft könnte in der Zollkonfrontation zwischen Washington und Peking zu einer Deponie für Billigwaren werden. Im April wurde gerade ein neuer Rekordüberschuss erreicht. Chinas Handelsüberschuss mit der EU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...