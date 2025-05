Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Kaffeehauskette Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US855244BM06/ WKN A4EA5B) im Umfang von 500 Mio. Dollar, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 5,40%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 15.05.2025 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 15.05.2035 vorgesehen. Handelbar sei die Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Moody's habe die Anleihe aktuell mit einem Rating von Baa1 bewertet. (Bonds weekly Ausgabe vom 15.05.2025) (15.05.2025/alc/n/a) ...

