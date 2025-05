Waymo hat 1.212 selbstfahrende Fahrzeuge in den USA nach kleineren Kollisionen mit festen Objekten am Straßenrand wie Toren und Ketten zurückgerufen. Das ist der größte Teil der Flotte des Unternehmens. Das Seltsame: Das Problem scheint bereits behoben zu sein. Die Google-Schwester Waymo hat 1.212 autonome Fahrzeuge in den USA zurückgerufen, weil Software-Einschränkungen zu kleineren Kollisionen mit Objekten am Straßenrand wie Ketten, Toren und Strommasten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...