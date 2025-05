Shanghai (ots/PRNewswire) -Geekplus, der weltweit führende Anbieter von Lagerrobotern, hat das weltweit erste Paletten-zu-Person-System auf den Markt gebracht, das für die Automatisierung von Lagerabläufen in Tiefkühl- und Kühlbereichen entwickelt wurde und damit neue Maßstäbe für die temperaturgeführte Logistik setzt.Das System ist jetzt in einer 2.700 m² großen Vorzeigeanlage des führenden Kühlkettenlogistikanbieters JJCL (Jinjiang Cold Logistics) in Betrieb und ermöglicht eine nahtlose Palettenbewegung in einem Temperaturbereich von -18 °C bis +5 °C. Dies ist der erste produktionsreife Einsatz eines vollautomatischen Multi-Temperatur-Palettenhandlings in der Branche.Während die Automatisierung einen großen Teil der Logistik verändert hat, hinken die Kühllager aufgrund der extremen Bedingungen und technischen Hindernisse hinterher. Das SkyCube-System von Geekplus ändert dies mit frostbeständiger Technik und einer koordinierten Flotte von Palettenlagerrobotern mit hoher Dichte, die bei -18 °C arbeiten, P800-Robotern in gekühlten Zonen (0-5 °C), Hochgeschwindigkeitsaufzügen und einer einheitlichen Softwareplattform, die für den Dauerbetrieb in Minusgraden ausgelegt ist."Die Kühlkettenlogistik ist nicht länger die Ausnahme von der Automatisierung. Hier liegt die Zukunft", sagt Liu Kai, Systemleiter bei Geekplus. "Unsere Systeme sind so konzipiert, dass sie auch dort funktionieren, wo andere Systeme versagen. Mit unserer multitemperaturfähigen Robotik definieren wir neu, wie Lebensmittel-, Pharma- und Lebensmittellager zuverlässig und effizient skaliert werden können."JJCL verfügt über sieben Niederlassungen und 11 Kühllagern mit einer Gesamtkapazität von über 560.000 m³ und hat eine Partnerschaft mit Geekplus geschlossen, um den Betrieb zu modernisieren und die wachsende Nachfrage zu befriedigen. Seit der Einführung hat das System die Lagerkapazität um 70 % erhöht, die Kommissioniereffizienz um 90 % verbessert und eine Genauigkeit von 99,99 % erreicht. Außerdem wurde die Sicherheit erhöht, indem die Exposition von Menschen gegenüber extremen Minusgraden durch die vollständige Automatisierung der Handhabung von Kältezonen minimiert wurde."Die weltweite Nachfrage nach Kühlkettendienstleistungen nimmt zu und die Markteinführung bietet ein skalierbares Konzept für 3PLs, Lebensmittelhändler und Pharmaunternehmen, die sich mit der Einhaltung von Vorschriften, arbeitsrechtlichen Herausforderungen sowie betrieblichen Risiken auseinandersetzen müssen", so Liu weiter. "Dieses System stellt nicht nur eine Verbesserung dar, sondern einen Kategoriewechsel."Informationen zu Geekplus Geekplus ist der weltweit führende Anbieter von autonomer mobiler Robotik (AMR), der mehr als 770 Kunden in über 40 Ländern bei der Lagerautomatisierung unterstützt. Die Ware-zu-Person-Lösungen des Unternehmens werden weltweit in den Bereichen Einzelhandel, Logistik, Lebensmittel und Gesundheitswesen eingesetzt.manas.medisetty@geekplus.comwww.geekplus.comMedienkontakt:Manas MedisettyGlobaler Leiter für den Bereich DigitalGeekplusmanas.medisetty@geekplus.comwww.geekplus.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2687260/Geekplus.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2621579/5318571/Geekplus_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/durchbruch-in-der-kuhlkettenautomatisierung-geekplus-setzt-ein-mehrzonen-palettensystem-ein-302456633.htmlOriginal-Content von: Geek+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133638/6034963