Auswahl an ThinkCentre M Series Gen 6-Desktops für KI-Leistung

Die Monitorreihe ThinkVision T Series Gen 40 ist ideal für moderne Arbeitsumgebungen

Lenovo hat seine neue Generation von Business-Geräten für moderne Arbeitsumgebungen vorgestellt, darunter eine umfassende Auswahl an KI-fähigen ThinkCentre M Series Gen 6-Desktops und die Monitorreihe ThinkVision T Series Gen 40. Die ThinkCentre-Desktop-Familie wurde für die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe entwickelt und kombiniert Leistung und Zuverlässigkeit in verschiedenen Formfaktoren, darunter Tower, Kompakt- und All-in-One-Geräte (AIO), während die Monitore der ThinkVision T-Serie herausragende Anzeigequalität, Konnektivität und Verwaltbarkeit bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514885658/de/

"Fast die Hälfte der Unternehmen ist der Meinung, dass KI-gestützte Geräte die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern, und 90 Prozent davon testen, planen oder prüfen bereits die Einführung von KI-gestützten PCs. Das geht aus einer aktuellen globalen Umfrage von Lenovo und IDC unter IT-Entscheidungsträgern hervor. KI hat die Zukunft der Arbeit bereits verändert und wird dies auch weiterhin tun. Lenovo ist stolz darauf, mit einer neuen Generation von KI-Desktop-PCs und Monitoren, die den sich wandelnden Anforderungen von Unternehmen in dieser neuen Ära gerecht werden, eine Vorreiterrolle einzunehmen", so Johnson Jia, Senior Vice President des Global Innovation Center der Intelligent Devices Group bei Lenovo. "Unsere neuesten Desktops der ThinkCentre M-Serie Gen 6 und Monitore der ThinkVision T-Serie Gen 40 bieten Unternehmen jeder Größe skalierbare Leistung, um die Produktivität und Kreativität der nächsten KI-Generation zu erschließen."

Skalierbare Leistung und überragende Performance

Die Tower- und Small-Form-Factor-Desktops der ThinkCentre M-Serie Gen 6 von Lenovo bieten eine kompromisslose Kombination aus Leistung und Erweiterbarkeit und wurden für anspruchsvollste Unternehmensumgebungen entwickelt. Die Desktops wurden für KI-Modelltraining, 3D-Designs, Datenanalyse und mehr konzipiert und bieten maximale TOPs-Performance durch eine Kombination aus CPU und diskreter NPU und GPU sowie hervorragende Konnektivität mit einer Vielzahl von Anschlüssen. Tower-Modelle wie der ThinkCentre M90t Gen 6 sind mit bis zu Intel vPro® Enterprise mit AI-fähigen Intel® Core Ultra 9-Prozessoren (Serie 2), DDR5-Speicherunterstützung und 8 Erweiterungssteckplätzen ausgestattet, wodurch sie zukunftssicher sind.

Große Leistungsfähigkeit bei geringem Platzbedarf

Die Desktops der ThinkCentre M-Serie Gen 6 sind ideal für kompakte Umgebungen und verfügen über ein kompaktes 1-Liter-Design, das hinter einem Monitor oder sogar in einer Schreibtischschublade Platz findet. Diese winzigen Desktops eignen sich ideal für das Gesundheitswesen, den Einzelhandel und die Finanzbranche. Sie bieten KI-Leistung auf Unternehmensniveau und können von den Komponenten bis hin zu Zubehör wie Befestigungsoptionen vollständig angepasst werden. Ausgewählte Modelle, darunter der ThinkCentre M90q Gen 6, können mit einem Intel® Core Ultra 9-Prozessor ausgestattet werden, unterstützen bis zu vier Displays und sind optional mit einer diskreten NPU mit 30 TOPs für geschützte KI auf dem Gerät erhältlich.

Optimiertes Design trifft auf KI-Intelligenz

Für Unternehmen, die eine übersichtliche KI-Leistung benötigen, bieten die Lenovo ThinkCentre M Series Gen 6 AIO-Desktops effiziente Leistung mit einem beeindruckenden Display. Die neue Generation von AIOs wurde für die anspruchsvollsten Branchen entwickelt, darunter solche, die 3D-Visualisierung erfordern, wie das Gesundheitswesen, die Kreativbranche und das Bildungswesen. Mit Intel® Core Ultra-Prozessoren bieten sie eine KI-Leistung von bis zu 260 TOPS. Ausgewählte Modelle, wie der ThinkCentre M90a Gen 6, verfügen über ein nahezu randloses 23,8-Zoll-FHD-Display mit Blendschutz und 99 sRGB-Farbgenauigkeit, eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz1 für gestochen scharfe Bilder sowie EyeSafe®- und IP55-Zertifizierungen für Wasser- und Staubschutz.2

Die neuen Desktops der ThinkCentre M-Serie der 6. Generation von Lenovo sind mit den proprietären KI-Lösungen von Lenovo ausgestattet, darunter der geräteinterne persönliche Assistent Lenovo AI Now zur Steigerung der Workflow-Produktivität und Automatisierung sowie die Lenovo AI Turbo Engine die Ressourcen kontinuierlich zuweist, um die Leistung basierend auf der Arbeitslast zu optimieren. Sie werden durch Lenovo ThinkShield unterstützt, eine umfassende End-to-End-Sicherheitslösung, die Hardware und Software zum Schutz Ihrer Daten kombiniert. Für zusätzliche Sicherheit verfügen sie über einen dTPM 2.0-Chip, der Passwörter und Daten verschlüsselt, einen BIOS-basierten Smart USB-Schutz und die Möglichkeit, einzelne USB-Anschlüsse zu deaktivieren, um unbefugten Zugriff über Peripheriegeräte zu verhindern, und vieles mehr.

Visuelle Leistung und vielseitige Konnektivität

Die Monitore der ThinkVision T-Serie Gen 40 von Lenovo sind die ideale Wahl für moderne Profis und bieten Leistung, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Familie der WQHD- und UHD-IPS-Displays verfügt über einen breiten sRGB- und BT.709-Farbraum von 99 für präzise und lebendige Bilder sowie eine variable Bildwiederholfrequenz3 (48-120 Hz), die sich dynamisch an den Bildschirminhalt anpasst und so für langfristige Energieeinsparungen und flüssige Bilder sorgt. Jeder Monitor wurde für mehr Effizienz entwickelt und verfügt über eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter eine USB-C -Ein-Kabel-Lösung bei ThinkVision-Docking-Monitoren, integrierte modulare VoIP-Fernkonferenztechnologien mit KI-gestützten Funktionen4 und vieles mehr. Ausgewählte Geräte bieten eine schnelle Geräteaufladung mit einer Leistung von bis zu 100 W.5

Verantwortungsbewusstes Design und zentralisierte Verwaltung

Das Engagement von Lenovo für die verstärkte Verwendung nachhaltigerer Materialien6 spiegelt sich in der Produktreihe der ThinkVision T-Serie Gen 40-Monitore wider, die zu 95 aus recyceltem Kunststoff7 bestehen und ohne Kunststoff verpackt sind. Die Produktreihe ist außerdem nach den strengsten Umweltstandards der Branche zertifiziert, darunter ENERGY STAR®, TCO und EPEAT Gold8 Für IT-Manager verbessert Lenovo Display Fleet Manager (LDFM) die Fernverwaltbarkeit durch zentralisierte Asset-Management, Firmware-Updates und Konfiguration der Bildschirmeinstellungen. Mit LDFM können Firmware-Updates in etwa einer Minute durchgeführt und stapelweise bereitgestellt werden, um Ausfallzeiten für Endbenutzer zu minimieren.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo hat sich auf die kühne Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen bietet ein Pocket-to-Cloud-Portfolio aus KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle, überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

1 Die tatsächliche Bildwiederholfrequenz kann aufgrund von Einschränkungen und Anforderungen der App/Inhalte, den Geräteeinstellungen und anderen Faktoren variieren.

2 IP55-Wasser- und Staubschutz nur auf der Vorderseite ausgewählter Modelle. Der Wasser- und Staubschutz wurde unter kontrollierten Laborbedingungen gemäß IP55-Standards getestet. Geschützt gegen Spritzwasser aus einer Düse (6,3 mm) aus jeder Richtung. Die Garantie gilt nicht für Bedingungen, die über diese Schutzart hinausgehen. Die Widerstandsfähigkeit nimmt durch normale Abnutzung ab. Setzen Sie das Gerät keinen anderen Flüssigkeiten als Süßwasser aus. Versuchen Sie nicht, ein nasses Telefon aufzuladen. Zum Schutz vor dem Eindringen fester Fremdkörper mit einer Größe von mehr als 1 mm. Nicht wasserdicht oder staubdicht.

3 Variable Bildwiederholfrequenz wird gemäß HDMI 2.1 unterstützt Dynamische Bildwiederholfrequenz ist für Microsoft Windows verfügbar

4 Nur verfügbar mit ThinkVison T24D-4v, ThinkVision T27QD-4v und ThinkVision T24-4v.

5 Ausgangsleistung von 100 W (20 V/5 A) basierend auf der proprietären VDM-Technologie von Lenovo.

6 Ausführliche Informationen zum Engagement von Lenovo für Nachhaltigkeit finden Sie unter https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/

7 ITE-basierter Kunststoff in der Frontblende, der Rückabdeckung, der Armabdeckung und der Basisabdeckung.

8 EPEAT-registriert, wo zutreffend den Registrierungsstatus für Ihr Land finden Sie unter www.epeat.net.

LENOVO, THINKCENTRE, THINKVISION und THINKSHIELD sind Marken von Lenovo. Intel, Intel Core, Intel vPro und Thunderbolt sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2025 Lenovo Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514885658/de/

Contacts:

Pedro Chen, pchen25@lenovo.com