Stuttgart (ots) -Hat er also gekniffen. Russlands Präsident Wladimir Putin traut sich nicht, persönlich mit Wolodymyr Selenskyj, dem Staatschef der Ukraine, in der Türkei an einem Tisch zu sitzen und darüber zu sprechen, wie Russlands Angriffskrieg gegen das Nachbarland zu einem Ende kommen könnte. Noch mehr als für die Persönlichkeit Putins steht sein Rückzieher für seine Politik. Die folgt dem immer gleichen Muster: verwirren, lügen, täuschen. Mit seinen angeblichen Friedensbemühungen, die er mit unverminderter Aggression gegen die Ukraine flankiert, versucht Putin offensichtlich Trump und dessen tatsächliche Position in diesem Krieg zu testen. Daraus folgt: Der Krieg geht weiter, weil Putin keinen Frieden will. Mehr denn je wird es auf die Europäer ankommen, die Ukrainer knallhart zu unterstützen, damit Putin nicht gewinnt.