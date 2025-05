Wichtigste Höhepunkte

- Ausbau von Partnerschaften und Klientel in den Sektoren Verteidigung und öffentliche Sicherheit in ganz Kanada

- Präsentation von "StealthWave", der Technologie für Live Sensing, Through-Wall Monitoring und Real-Time Operational Intelligence

- Antwort auf steigende Nachfrage nach Lösungen für stärkeres Situationsbewusstsein und erhöhte Einsatzsicherheit seitens Polizei, Militär und Sicherheitsteams

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 15. Mai 2025 - P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FSE: 3QG) gibt bekannt, dass das Unternehmen als Teilnehmer und Co-Vermarkter zur CANSEC 2025 [https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/], Kanadas führender Fachkonferenz für Verteidigung, Sicherheit & Zukunftstechnologien, eingeladen wurde. Die Veranstaltung findet von 28.-29. Mai 2025 im EY Centre in Ottawa statt.

Mit der Teilnahme setzt das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt für den Ausbau seines immer größer werdenden Netzwerks von Partnern, Kunden und Regierungsstellen in ganz Kanada. Auf der CANSEC wird das Unternehmen mit "StealthWave" seine bahnbrechende Plattform für räumliche Intelligenz vorstellen, die Wi-Fi- und Funksignale in Echtzeit-Einsatzdaten für Polizei, Militär und Sicherheitsteams umwandelt.

Technologie wird aktuell in ganz Kanada nachgefragt

Polizeieinsatzkräfte, taktische Einheiten sowie Militärdienststellen haben bereits großes Interesse an "StealthWave" bekundet. Dank seiner diskreten, hardwarefreien Intelligence-Lösung trägt diese Technologie dazu bei, die Arbeit der Einsatzteams sicherer und intelligenter zu gestalten. Hier die wichtigsten Produktmerkmale:

- Through-Wall Sensing ("Blick durch die Wände"): Erfasst die Anwesenheit und Bewegung von Personen außerhalb des Sichtbereichs mittels Wi-Fi- und mmWave-Signalen.

- Vital Signs Monitoring (Überwachung von Vitalparametern): Erfasst Atem- und Herzfrequenz ohne Wearables und unterstützt so die Gesundheit und Sicherheit während der Einsätze.

- Real-Time Operational Intelligence (Operative Intelligenz in Echtzeit): Ermöglicht Live-Kartierungen, Strukturanalysen und Überwachung in Situationen mit eingeschränkter Sicht.

- Easy Deployment (Einfacher Einsatz): Funktioniert zusammen mit bestehenden Mesh-Netzwerken oder eingebetteten Chipsätzen - keine Kameras oder spezielle Hardware erforderlich.

Angesichts der steigenden Nachfrage hofft das Unternehmen darauf, neue Partner kennenzulernen und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, die Interesse an der Verwendung von "StealthWave" im Rahmen von kritischen Einsätzen haben.

Für die Unterstützung in dieser Wachstumsphase hat das Unternehmen die deutsche Onyx Capital GmbH ("Onyx") als strategischen Berater für die Geschäftsentwicklung und als Unternehmensberater engagiert. Onyx soll die Wachstumsinitiativen des Unternehmens begleiten, zu denen unter anderem Fusionen und Übernahmen, strategische Partnerschaften und Marktexpansionsaktivitäten zählen.

Im Rahmen der Vereinbarung bezahlt das Unternehmen Onyx ein einmaliges Barhonorar in Höhe von 50.000 CAD, das im Voraus für einen Zeitraum von drei (3) Monaten zu entrichten ist und nach schriftlichem Einverständnis beider Parteien verlängert oder erneuert werden kann. Zusätzlich wird das Unternehmen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE, 3.000.000 Warrants ("Warrants") für den Erwerb von Stammaktien auf Onyx übertragen. Der Ausübungspreis beträgt 0,14 CAD und als Verfallsdatum gilt ein Jahr nach dem Ausgabedatum. Sollte Onyx eine Fusion, eine Übernahme oder ein Joint Venture einleiten oder ermöglichen, erhält Onyx vom Unternehmen ein Erfolgshonorar in Höhe von 6 % des gesamten Transaktionswerts in bar sowie 6 % des Transaktionswerts in Form von Warrants mit einem Ausübungspreis zum Marktwert und einer Laufzeit von zwei Jahren.

Über P2P Group

Die P2P Group Ltd. treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, Smart Homes, und industrielle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com.

Anleger richten ihre Anfragen bitte an:

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

Diese Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

+1-604-339-0339

mailto:info@p2p-group.com

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada

